 بعد تخطيها 21 ألف دولار.. "بيتكوين" تتجاوز الاختبار الصعب

للجلسة الثانية على التوالي، اكتست منصات تداول العملات الرقمية باللون الأخضر، مدفوعة بالمكاسب القوية التي سجلتها "بيتكوين" والتي تجاوزت 10.7% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من التداولات.

جاءت الارتفاعات بعدما أعلن البنك المركزي الأوروبي، رفع أسعار الفائدة بلغ 75 نقطة أساس في إطار محاولات كبح جماح التضخم، رغم تزايد احتمالات دخول التكتل الأوروبي في حالة ركود، في وقت خسر فيه الإمدادات الروسية الحيوية من الغاز الطبيعي.

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وقرر البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة على الودائع من صفر إلى 0.75%. كما رفع سعر الفائدة الرئيسي على إعادة التمويل إلى 1.25%، في أعلى مستوى منذ عام 2011. وقال البنك في بيان، إنه "خلال الاجتماعات التالية، من المتوقع أن يرفع مجلس المحافظين أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض الطلب وتفادي احتمالات استمرار الاتجاه التصاعدي لتوقعات التضخم".

على صعيد التداولات وخلال الساعات الأخيرة من التداولات، قفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 9.56% لتربح السوق نحو 91 مليار دولار، وذلك بعدما صعدت القيمة السوقية الإجمالية من مستوى 951 مليار دولار، إلى نحو 1042 مليار دولار في تعاملات صباح السبت.

في صدارة العملات الرقمية الرابحة جاءت عملة "بيتكوين"، وخلال الساعات الماضية سجلت العملة ارتفاعاً بنسبة 10.4%، مع مكاسب خلال الجلسات الثلاث الأخيرة بنسبة 12.4% رابحة نحو 2354 دولار بعدما صعد سعرها من مستوى 18894 دولار إلى نحو 21248 دولار.

كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 12.5% رابحة نحو 45 مليار دولار بعدما صعدت من مستوى 361.8 مليار دولار إلى مستوى 406.8 مليار دولار لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 39.04% من إجمالي السوق. فيما استحوذت على 49.4% من إجمالي المكاسب.

وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 5%، مع صعود بنسبة 8.5% خلال الجلسات الثلاث الأخيرة لتربح نحو 134 دولار بعدما ارتفع سعرها من مستوى 1577 دولار إلى نحو 1711 دولار.

كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 8.5% رابحة نحو 16.5 مليار دولار بعدما صعدت من 192.8 مليار دولار إلى مستوى 209.3 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 20.08%.

وفيما استقرت عملة "تيزر" التي جاءت في الترتيب الثالث بين أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، عند مستوى 1 دولار، فقد استقرت القيمة السوقية المجمعة عند مستوى 67.56 مليار دولار.

وأيضاً، استقرت عملة "يو إس دي"، التي حلت في الترتيب الخامس، عند مستوى 1 دولار، بينما ظلت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 51.6 مليار دولار.

وفيما حلت عملة "بي إن بي" في المركز الخامس بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، سجلت العملة مكاسب خلال الجلسات الماضية بنسبة 9.6% رابحة نحو 25.7 دولار بعدما زاد سعرها من مستوى 266.27 دولار إلى نحو 291.97 دولار.

كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 9.3% رابحة نحو 4.02 مليار دولار مرتفعة من مستوى 42.98 مليار دولار إلى نحو 47 مليار دولار.