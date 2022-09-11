اقتصاد العالم ينتظر جراحات عاجلة بشأن الضرائب والإنفاق

كشف تقرير حديث أن معدل التضخم العالمي كان معتدلاً بشكل عام عندما بدأت جائحة كورونا في الظهور، واستمر الاتجاه التنازلي في الأشهر الأولى من الأزمة. لكن ارتفاع الأسعار منذ أواخر عام 2020 دفع التضخم إلى الارتفاع بشكل مطرد، حيث ارتفع متوسط تكلفة المعيشة العالمية في الأشهر الثمانية عشرة منذ بداية عام 2021 أكثر مما كان عليه خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة.

وذكر صندوق النقد الدولي، أن الغذاء والطاقة هما المحركان الرئيسيان لهذه الموجة التضخمية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.

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في الواقع، ومنذ بداية العام الماضي، تجاوز متوسط المساهمات من الغذاء فقط متوسط معدل التضخم الإجمالي خلال الفترة 2016-2020. وبعبارة أخرى، أدى تضخم الغذاء وحده إلى تآكل مستويات المعيشة العالمية بنفس معدل تضخم جميع الاستهلاكات في السنوات الخمس التي سبقت الوباء مباشرة.

لكن قصة مماثلة تنطبق على تكاليف الطاقة، والتي تظهر بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال ارتفاع تكاليف النقل. وهذا لا يعني أن أسعار العناصر الأخرى لا ترتفع أيضًا. على سبيل المثال، فقد زاد تضخم الخدمات في الولايات المتحدة الأميركية ودول منطقة اليورو. ويختلف التأثير النسبي للغذاء والطاقة والعناصر الأخرى في دفع التضخم بشكل كبير عبر البلدان.

وذكر الصندوق، أن معدل التضخم استمر في الصعود خلال شهر يوليو، وإن كان بشكل أبطأ قليلاً. وعلى الرغم من اختلاف الظروف حسب البلد، تظهر الملاحظات الأخيرة تغييرًا طفيفًا في تكوين التضخم، مع زيادة حصة الغذاء في حين تراجعت الفئات المتعلقة بالطاقة بشكل طفيف. وهذا يتفق مع إمكانية انتقال أسعار الطاقة العالمية إلى المستهلكين بسرعة أكبر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالجملة.

وأشار إلى أن الآفاق الاقتصادية العالمية الأخيرة في يوليو، ترجح أن يصل التضخم إلى مستوى 6.6% هذا العام في الاقتصادات المتقدمة و9.5% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية - وتعديلات تصاعدية قدرها 0.9 و0.8 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بثلاثة أشهر سابقة.

وخلال العام المقبل، من المرجح أن يكون لارتفاع أسعار الفائدة تأثير سلبي، حيث ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% فقط، وبالتالي يؤدي إلى تباطؤ زيادات الأسعار في جميع أنحاء العالم.

لكن مع استمرار ارتفاع الأسعار في الضغط على مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم، يجب أن يكون ترويض التضخم أولوية لصانعي السياسات.

وأشار صندوق النقد، إلى أن السياسة النقدية الأكثر صرامة سيكون لها حتما تكاليف اقتصادية حقيقية، ولكن هذه لن تتفاقم إلا من خلال تأخير الإجراءات التصحيحية. وتشير البيانات المتاحة، إلى أن البنوك المركزية تحولت بشكل كبير هذا العام نحو سياسة أكثر تشددًا على مستوى العالم.

فيما يمكن أن يساعد الدعم المالي الموجه في تخفيف الأثر على الفئات الأكثر ضعفاً. ويجب أن تركز السياسات الخاصة بمعالجة التأثيرات المحددة على أسعار الطاقة والغذاء، على أولئك الأكثر تضرراً دون الإخلال بالأسعار. ومع استنزاف الميزانيات الحكومية بسبب الوباء، ستحتاج هذه السياسات إلى التعويض عنها بزيادة الضرائب أو خفض الإنفاق الحكومي.