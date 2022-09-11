تلفاز قابل للطي والانحناء

حل تلفاز يتمتع بمواصفات غير مسبوقة على الأسواق مع اقتراب موسم كأس العالم حيث ترتفع بالعادة مبيعات الشاشات مع إقبال المولعين بمباريات كرة القدم على شراء أجهزة عالية الدقة أو شاشات كبيرة للاستمتاع بمشاهدة أفضل.

وأعلنت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية عن أول جهاز تلفاز من نوعه في العالم، حيث قالت إنه يتمتع بإمكانية الطي أو الانحناء بكبسة زر واحدة وبشكل فوري.

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كما أكدت الشركة أن التلفاز الجديد المبتكر يبلغ حجم شاشته 42 بوصة، فيما يحتفظ بالوضوح والدقة العالية والمزايا التي تتوافر في أجهزة التلفاز الأخرى، بحسب ما أورد تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير اطلعت عليه "العربية نت".

وقالت الشركة المنتجة إن هذا التلفاز يأتي تمهيداً لاستقبال ملايين البشر لمونديال كأس العالم، والمقرر أن يبدأ في شهر نوفمبر المقبل، حيث سيتيح التلفاز الجديد مشاهدة استثنائية وتجربة غير مسبوقة للمباريات الدولية.

والتلفاز الجديد الذي كشفت عنه الشركة في كوريا الجنوبية يحتوي على شاشة بتقنية (OLED)، وهي التكنولوجيا الأحدث في عالم شاشات الكمبيوتر والتلفاز.

وقال تقرير "ديلي ميل" البريطانية، إن التلفاز الجديد قابل للانحناء ويتضمن شاشة بمقاس 42 بوصة تتحول من مسطحة إلى "منحنية" بلمسة زر.

ويحتوي الجهاز الذي يحمل الاسم (LG Flex LX3) على شاشة مقاس 42 بوصة تنحني إلى الداخل عندما يستخدمها الأشخاص لمشاهدة التلفزيون أو الألعاب.

ويتضاعف جهاز التلفاز الجديد كشاشة ألعاب وجهاز تلفزيون، ويمكن أن ينتقل من مسطح تماماً إلى "منحن".

ويمكن للمستخدمين طي الشاشة إلى الداخل ثم العودة إلى الوضع المسطح عن طريق الضغط على زر في جهاز التحكم عن بعد المصاحب للتلفاز، حتى أثناء تشغيل الشاشة.

وبدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين تغيير درجة الانحناء يدوياً بزيادات قدرها 5% عن طريق الضغط على زر أسفل الشاشة.

ويبلغ الحد الأقصى للانحناء في الجهاز (900R) مما يعني أن نصف قطر المنحنى 35 بوصة (90 سم)، وهو "أضيق نصف قطر في السوق في الوقت الحالي"، بحسب ما تؤكد الشركة.

وقالت الشركة المنتجة إن هذه الشاشة سوف يتم إطلاقها في "معظم الأسواق"، بما في ذلك الولايات المتحدة، بحلول شهر أكتوبر القادم قبل شهر واحد من انطلاق نهائيات كأس العالم في قطر، إلا أنه لم يتم تأكيد السعر.