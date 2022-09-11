عرض يخت الشريك المؤسس لـ"مايكروسوفت" للبيع.. هذا سعره!

عُرض اليخت الفاخر البالغ طوله 92.4 متر، والمملوك للشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت الراحل بول ألين، للبيع بعد عمليات تحديث للقارب استمرت نحو عام.

تم إدراج اليخت المسمى تاتوش "Tatoosh" المصنّع قبل 22 عاماً، والذي يضم 5 طوابق ومنصات للطائرات المروحية ومسبح مدفأ من بين ميزاته العديدة، مقابل 90 مليون يورو (90 مليون دولار) وسيكون متاحاً للمشاهدة في معرض موناكو لليخوت، في وقت لاحق هذا الشهر. وفي السنوات الأربع التي انقضت منذ وفاة ألين بسبب مضاعفات السرطان عن عمر يناهز 65 عاماً، بدأ عرض ممتلكاته تدريجياً التي شكلت ثروته البالغة 26 مليار دولار.

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تم بيع بعض ممتلكاته العقارية بأكثر من 350 مليون دولار، بما في ذلك العديد من المنازل، وفي يناير، تم تحويل مجموعة إدارة الاستثمار الخاصة بها إلى شركة قائمة بذاتها.

كما من المقرر إجراء مزاد في نوفمبر المقبل على إحدى أغلى ممتلكاته في دار كريستيز، وهي مجموعة فنية تضم أكثر من 150 قطعة تقدر قيمتها الإجمالية بمليار دولار.

كان اليخت الفاخر، تاتوش، واحداً من اثنين على الأقل مملوكين لألين، الذي كان يحتل المرتبة 27 في قائمة أغنى شخص في العالم وقت وفاته، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، والذي اطلعت عليه "العربية.نت". وتم بيع يخته الاستكشافي البالغ طوله 126 متراً، Octopus، العام الماضي بعد أن تم تسويقه مقابل 278 مليون دولار. ومعروض حالياً للإيجار من خلال Camper & Nicholsons، بسعر يبدأ من 2.2 مليون دولار في الأسبوع.

تم بناء Tatoosh بواسطة حوض بناء السفن الألماني Nobiskrug وتم إدراجها للبيع من خلال وسطاء Fraser Yachts and Burgess، ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 19 ضيفاً في 11 كابينة. يحتوي على نوافذ زجاجية ثلاثية الطبقات مقاومة للرصاص، وحوض سباحة وصالون تجميل وسينما.

وحققت صناعة اليخوت الفاخرة مبيعات قياسية في عام 2021 حيث أثار الاهتمام بالترفيه الملائم للحجر الصحي وارتفاع أسواق الأسهم اهتماماً جديداً بين الأثرياء في القوارب الفاخرة. على الرغم من أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد ألقى بظلاله على هذا العام؛ حيث كشف تقرير عن سنة 2021، من SuperYacht Times أن الروس يشكلون أكبر نسبة من مالكي اليخوت الفاخرة بعد المواطنين الأميركيين.