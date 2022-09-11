ويسترن يونيون للعربية: تحويلات الأموال ارتفعت 6% عالمياً منذ جائحة كورونا
لم تتأثر بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا
قال رئيس شركة ويسترن يونيون في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، جان كلود، إن نمو تحويل الأموال حول العالم تواصل رغم جائحة كورونا، نظراً لمواصلة الأشخاص إرسال المساعدات والأموال إلى بلدانهم.
وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أن طريقة تحويلات الأموال تغيرت ونمت إلى الطريقة الرقمية في الإرسال بأكثر من الطرق التقليدية.
وأوضح أن تحويلات الأموال ارتفعت بنسبة تراوحت بين 4 إلى 6% عالمياً منذ أزمة جائحة كورونا.
وقال جان كلود، إن تحويلات الأموال تأثرت في روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب، فيما لم تتأثر التحويلات في أوروبا وعالمياً بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في حين استمرت زيادة تحويلات الأموال في أوروبا الغربية.
وأضاف رئيس شركة ويسترن يونيون في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن أوروبا تأثرت اقتصاديا بالحرب وأزمة الغاز الروسي لكنها لم تتأثر من ناحية تحويلات الأموال، في حين تأثرت الدول المصدرة لليد العاملة مثل الهند والفلبين ومصر.
جاء ذلك على هامش انضمام بنك القاهرة إلى مساهمي شركة إيباج وكيل شركة ويسترن يونيون في مصر، بعد شراء حصة 10% من بنك مصر وشركة الأهلي كابيتال القابضة.
وقال بنك القاهرة إن هذه الشراكة ستوسع دائرة إرسال واستقبال الحوالات المالية في مصر.
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