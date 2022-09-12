الغاز الصخري.. ثروة غير مستغلة قد تنقذ أوروبا من أزمتها

مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوروبا، وصعود أسعار الغاز بنسبة 26٪ يوم الاثنين الماضي بعد أن أوقفت روسيا الواردات عبر خط نورد ستريم 1، عاد الجدل حول "التكسير الهيدروليكي" للظهور الآن في القارة، بقيادة رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة.

يخطط الاتحاد الأوروبي - الذي لم يعد يضم المملكة المتحدة - لاستبدال ثلثي واردات الغاز الروسي بحلول نهاية العام، على الرغم من أن المحللين يحذرون من الفشل في تحقيق الهدف، وفق ما أفاد به موقع Oil Price المتخصص.

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في العام 2021، استورد الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا. لسوء الحظ، فإن بدائل الغاز المقترحة من الكتلة بحلول نهاية العام 2022 - والتي تشمل الغاز الطبيعي المسال، ومصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة التدفئة، وتنويع خطوط الأنابيب، والميثان الحيوي، وغيرها - تبلغ فقط حوالي 102 مليار متر مكعب سنويًا، وفقًا لبيانات من REPowerEU التابع لمفوضية الاتحاد الأوروبي.

يعتقد أنصار التكسير الهيدروليكي أن هناك حاجة إلى استغلال إمكانات الغاز الصخري في أوروبا الآن أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من أن ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسكتلندا وبلغاريا قد حظرت جميعها في السابق عمليات التكسير الهيدروليكي. لكن حالياً، يتم إحياء النقاش من خلال التحركات الأخيرة في المملكة المتحدة.

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس أن المملكة المتحدة سترفع الحظر الاختياري عن تكسير الغاز الصخري، حيث تتطلع البلاد إلى زيادة موارد الطاقة المحلية ومساعدة الأسر والشركات التي تكافح لدفع فواتير الطاقة المرتفعة.

يأتي رفع حظر التكسير الهيدروليكي بعد ثلاث سنوات فقط من إنهاء الحكومة دعمها للنشاط، عقب قرار السلطة المشرفة على قطاع النفط والغاز أنه "من غير الممكن بالتكنولوجيا الحالية التنبؤ بدقة باحتمالية الهزات المرتبطة بالتكسير".

تمتلك بريطانيا بئرين فقط للغاز الصخري في لانكشاير تديرهما شركة كوادريلا ريسورسز. وقد رحب الرئيس التنفيذي لشركة كوادريلا فرانسيس إيغان برفع الحظر، قائلاً: "هذا قرار معقول تمامًا ويدرك أن تعظيم إمدادات الطاقة المحلية في المملكة المتحدة أمر حيوي إذا أردنا التغلب على أزمة الطاقة الحالية، وتقليل مخاطر تكرارها في المستقبل. بدون الإجراءات القوية التي تم تحديدها اليوم، كانت المملكة المتحدة تستعد لاستيراد أكثر من ثلثي غازها بحلول نهاية العقد، مما يعرض الأفراد والشركات البريطانية لمزيد من مخاطر نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار".

لكن، من غير المرجح أن تتبعها بقية أوروبا، حتى لو أعاد إحياء الجدل الحديث عن مدى إمكانات النفط الصخري في القارة، ولماذا لا يتم استغلالها.

وفقًا للتقديرات، تمتلك أوروبا غازًا صخريًا قابلًا للاستخراج أكثر من الولايات المتحدة. مع ذلك، فإن نشاط التكسير الرئيسي الوحيد هو في أوكرانيا، التي تمكنت من فطام نفسها عن الغاز الروسي منذ سنوات.