تحول كبير.. هكذا ستخف الضغوط على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر!

فيما قد يكون من السابق لأوانه الاحتفال بالتحول إلى الاتجاه الصعودي في الأسواق الناشئة - لكن مجموعة كبيرة من عمليات الإنقاذ التي تعهد بها صندوق النقد الدولي والصين، جعلت بعض المستثمرين يقررون أن الرهان على استمرار الهبوط أمر محفوف بالمخاطر.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، كان صندوق النقد الدولي يخطط أو يتقدم ببطء نحو اتفاقيات قروض مع بعض الدول الأكثر ضعفاً - وهي باكستان وسريلانكا وزامبيا ومصر وتشيلي - بعد شهور من المفاوضات.

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وفي غضون ذلك، تتغلب الصين على تحفظها على تقديم إعفاء من الديون، قائلة إنها ستتنازل عن ديون لنحو 17 دولة أفريقية وتعيد توجيه احتياطياتها من صندوق النقد الدولي لمساعدة القارة.

وبينما لا تزال بعض الدول تنتظر، مع انتقاد رئيس الوزراء الأوكراني يوم السبت التقدم البطيء من صندوق النقد الدولي في الموافقة على حزمة مساعدات جديدة للدولة التي مزقتها الحرب، فإن الدعم الذي قدمه صندوق النقد الدولي قد غيّر بشكل كبير احتمالات الدول الفقيرة حيث - حتى قبل أسابيع قليلة - بدت موجة التخلف عن سداد الديون حتمية.

والآن، تتم إعادة صياغة قصص المحنة الخاصة بهم كقصص تحول، مما يمكّن المستثمرين من العودة بحذر إلى أصولهم.

كما أن مؤشرات الاتجاه الهبوطي مثل تدفقات رأس المال الخارجة وعلاوات المخاطرة تتراجع.

من جانبها، قالت رئيسة استراتيجية الماكرو والاستثمار في قسم إدارة الاستثمارات في بنك أوف نيويورك ميلون آسيا، أنيندا ميترا: "لقد شهدنا انتعاشاً في السندات الدولارية في الأسواق الناشئة، حيث يبدو أن صندوق النقد الدولي يتحول بشكل متزايد إلى الاستجابة للصعوبات التي تواجهها الأسواق الناشئة والنامية". وأضاف "هذا يساعد بعض المستثمرين على التحول إلى وضع أكثر حيادية في الأسواق الناشئة بعد رؤية متشائمة للغاية".

وكانت عمليات بيع ديون الأسواق الناشئة بالدولار هذا العام حادة للغاية لدرجة أنها قزمت الخسائر خلال الأزمة المالية لعام 2008.

وانخفض مؤشر بلومبرغ للسندات بأكثر من 16%، متجهاً إلى أسوأ عام له على الإطلاق.

لكن منذ منتصف يوليو، خفف الدببة قبضتهم على الأوراق المالية، مما سيسمح بالانتعاش.

وارتفع المؤشر القياسي بنسبة 2.9%، بينما تظهر بيانات جي بي مورغان، أن العائد الإضافي على الديون السيادية على سندات الخزانة قد انخفض بمقدار 102 نقطة أساس من أعلى مستوى في عامين عند 593.

كما ارتفع المؤشر الذي يتتبع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة أكثر من 4%.

ويساعد الدعم الثنائي أيضاً في تخفيف المخاوف من التخلف عن السداد.

وقدمت الهند مليارات الدولارات في شكل مساعدات طارئة لسريلانكا، في حين حصلت باكستان على 9 مليارات دولار من الاستثمارات والقروض من الدول الخليجية، فيما ستحصل مصر أيضاً على أكثر من 22 مليار دولار من حلفائها الخليجيين.

وفي غضون ذلك، قالت الصين إنها ستتنازل عن إجمالي 23 قرضاً بدون فوائد للدول الإفريقية وتعيد توجيه 10 مليارات دولار من احتياطيات صندوق النقد الدولي - وهو ما يمثل ارتياحاً كبيراً للقارة.

إذ تمثل بكين ما يقرب من 40% من ديون الدائنين الثنائي والخاص التي تحتاج أفقر دول العالم إلى خدمتها هذا العام، وفقاً للبنك الدولي.

وفي حين أن الرهان على إمكانية التخلف عن السداد أصبح غير قابل للتطبيق على نحو متزايد، فإن أصول الدول المنكوبة تستفيد.

كما تعد العملة الزامبية "كواتشا"، ثاني أفضل العملات أداءً في العالم مقابل الدولار، حيث ارتفعت بنسبة 8.5% هذا الربع بعد أن حصلت الدولة على الموافقة على خطة إنقاذ بقيمة 1.3 مليار دولار. أيضاً، قفزت الروبية الباكستانية بنسبة 8.2% في أغسطس، وهو أفضل أداء في العالم، على الرغم من أن عملة غانا، الدولة المتعثرة التي لم تحصل على صفقة مع صندوق النقد الدولي حتى الآن، كانت الأسوأ تراجعاً.

فيما تعافت سندات سريلانكا من أعماق عمليات البيع حيث يخطط حملة السندات للحصول على أفضل صفقة ممكنة في عملية إعادة الهيكلة.

ومع ذلك، طالما أن الدولار لا يبدأ في الانزلاق الثابت وتظل توقعات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية ثابتة، فلن يعود المستثمرون العالميون بالكامل إلى فئة الأصول.

لكن مع تحرك صندوق النقد الدولي لمواجهة بعض الآلام المعلقة على الأسواق الناشئة، بدأ البعض الآخر في إعطاء هذه الدول نظرة أخرى.

وقال رئيس الائتمان الآسيوي في شركة بلاك روك، نيراج سيث، الذي يقول إنه محايد في ما يتعلق بأصول الأسواق الناشئة ويتوقع أن ترى فرصاً جذابة في الأرباع القادمة.

وأضاف: "بما أننا نرى المزيد من الاستقرار لتقلب أسعار الفائدة الأميركية واستقرار الدولار، فمن المحتمل أن نرى المستثمرين العالميين يعيدون النظر في مخصصات الأسواق الناشئة".