تراجع عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر إلى هذا الرقم

كشف تقرير حديث، تراجع عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر، إلى نحو 98.3 مليون مشترك في يونيو الماضي، بينما بلغ نحو 98.6 مليون مشترك في يونيو من العام 2021، بتراجع وصل إلى نحو 300 ألف مشترك، وبنسبة انخفاض نسبتها 0.3%.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان عدد مستخدمي الهواتف المحمولة، تراجع في مصر خلال شهر مايو الماضي إلى مستوى 96.68 مليون مشترك، مقارنة بنحو 99.9 مليون مشترك خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع بلغ نحو 3.22 مليون مشترك، وبنسبة انخفاض بلغت 3.2%.

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وفي الوقت ذاته، كان التقرير الشهري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رصد وصول عدد مشتركي الهاتف المحمول إلى 93.37 مليون مشترك في مصر بنهاية يناير عام 2022 مقابل نحو 103.45 مليون مشترك بنهاية ديسمبر عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت نحو 9.74%، ومقارنة مع 97.76 مليون مشترك بالشهر نفسه من عام 2021 بنسبة انخفاض تبلغ 4.49%.

وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر بنهاية يناير الماضي، نحو 89.93% مقابل نحو 99.78% بنهاية فبراير عام 2021 بنسبة انخفاض شهري بلغت 9.85%، ومقارنة مع 95.87% بالشهر ذاته من عام 2021، بنسبة انخفاض سنوي بلغت نحو 5.94%.