جي بي مورغان متفائل بـ "ميتافيرس" في الصين.. هذه أبرز التحديات والفرص

يعتقد محللو جي بي مورغان، أنهم توصلوا إلى استراتيجية يمكن بها اختيار الأسهم الصينية المستفيدة من فورة الميتافيرس المستقبلية.

وتعرف ميتافيرس metaverse، أو الواقع الافتراضي المعزز، بأنها المرحلة المقبلة لمستقبل الإنترنت، إذ ستدمج بين الواقع والخيال في شكل صورة رمزية ثلاثية الأبعاد للأشخاص والأماكن. وبدأ الضجيج حول المفهوم الجديد منذ حوالي عام، لكنها لم تكسب الزخم المأمول من شركة فيسبوك حتى في الولايات المتحدة على الأقل.

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ورغم إيمان فيسبوك الكبير بهذا التحول والذي دفعها إلى تغيير اسمها إلى Meta العام الماضي، انخفضت أسهمها بأكثر من 50% هذا العام، وهو تراجع أسوأ بكثير من انخفاض مؤشر ناسداك بنحو 24%.

وتواجه الصين نفس مشاكل تبني المستهلك التي تواجهها الولايات المتحدة. لكن تنامي ميتافيرس في الدولة الآسيوية يواجه تحدياً خاصاً، والمتمثل في التدقيق التنظيمي، وهو ما أشار إليه محللو جي بي مورغان في تقريرهم الصادر في 7 سبتمبر. كما أن العملات المشفرة، وهي عنصر رئيسي في ميتافيرس خارج الصين، محظورة أيضاً داخل البلاد.

مع ذلك، قال محللو الأسهم إن بعض شركات الإنترنت الصينية يمكنها جني الأموال من اتجاهات صناعية معينة مدفوعة بتطور ميتافيرس، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC".

اختيارات جي بي مورغان للأسهم

وضع محللو جي بي مورغان قائمة بأفضل اختياراتهم في القطاع، تشمل تينسنت، ونت إيز، وبيليبيلي. فيما وقع اختيارهم على بعض الشركات غير المرتبطة مباشرة بالإنترنت مثل Agora وChina Mobile وSony.

ويعتمد ذلك على الميزة التنافسية للشركات في جوانب معينة من الواقع الافتراضي المعزز، مثل الألعاب والشبكات الاجتماعية.

وكتب المحلل في جي بي مورغان، دانيال تشين، حول استراتيجية البنك في تحديد المستفيدين، بأنها اعتمدت على التطور الحاصل في السنوات الخمس إلى العشر الماضية لتطوير الإنترنت عبر الهاتف المحمول والذكاء الاصطناعي، والتي أظهرت أن الميزة التنافسية للشركة في جزء واحد من النظام البيئي التكنولوجي غالباً ما تكون أكثر أهمية في تحديد إنشاء القيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وقال المحللون إن هناك طريقتين رئيسيتين يمكن للشركات من خلالها جني الأموال مع تطور metaverse.

الألعاب والملكية الفكرية

في السيناريو الأكثر تفاؤلاً لـ جي بي مورغان، ستتضاعف سوق الألعاب عبر الإنترنت في الصين 3 مرات تقريباً إلى 131 مليار دولار من 44 مليار دولار.

وقال المحللون إن كل من تينسنت وNetEase لديهما أعمال ألعاب قوية وشراكات مع قادة الصناعة العالمية.

على سبيل المثال، تمتلك Tencent حصة في شركة ألعاب العالم الافتراضية Roblox، بينما دخلت NetEase في شراكة مع Warner Bros في لعبة تحمل طابع Harry Potter، بحسب ما أشار إليه التقرير.

رقمنة الأعمال والاستهلاك

وقال المحللون: "من المرجح أن تضاعف metaverse الوقت الرقمي الذي يقضيه المستخدم" من المتوسط الحالي البالغ 6.6 ساعة. كما يتوقعون أن تكون الشركات قادرة على تحقيق المزيد من الإيرادات لكل مستخدم للإنترنت.

ويقدر جي بي مورغان أن إجمالي السوق القابلة لأن تصبح جزءاً من الواقع الافتراضي في الصين لخدمات الأعمال والبرامج ستكون بقيمة 27 مليار دولار، في حين أن رقمنة الاستهلاك غير المتصل للسلع والخدمات ستشكل سوقاً بقيمة 4 تريليونات دولار في الصين.

وأشار التقرير إلى أنه في مجال خدمات الأعمال، تمتلك شركة NetEase بالفعل نظام غرفة اجتماعات افتراضية يسمى Yaotai، بينما تدير Tencent تطبيقاً لعقد المؤتمرات عبر الفيديو يسمى Tencent Meeting.

قال المحللون إن تينسنت تتمتع أيضاً "بخبرة غنية في إدارة أكبر شبكة اجتماعية في الصين Weixin / mobile QQ" ويمكنها الاستفادة من مبيعات العناصر الافتراضية داخل تلك المنصات.

وبالمثل، فإن "المشاركة العالية للمستخدمين في بيليبيلي ستمكنها من الحصول على إمكانات غنية لتحقيق الدخل في [خدمة القيمة المضافة] / مبيعات العناصر الافتراضية على المدى الطويل".

وفي حين أن الحكومة الصينية المركزية قد اتخذت إجراءات صارمة ضد الألعاب المطولة الموجهة للقاصرين، فقد أعلنت بعض السلطات المحلية عن خطط لتطوير ميتافيرس.

العقبات

لكن لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى ستكون هذه الجهود عملية من منظور الأعمال التجارية.

قال المحللون إن أجهزة الواقع الافتراضي ثقيلة جداً حالياً بحيث لا يمكن استخدامها لفترات طويلة من الوقت، ولا تزال قدرات الحوسبة السحابية ومحتوى metaverse محدودة.

وأضاف المحللون: "نعتقد أن" الشكل المثالي للميتافيرس قد يستغرق عقوداً لتحقيقه".