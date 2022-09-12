ما هو التسعير المتوقع لاكتتاب سهم "سالك" في سوق دبي؟

قال رئيس الاستثمار BHM Capital طلال طوقان، إن هناك ترقباً لسلسلة الاكتتابات في سوق دبي ومنها "سالك" لأنها تؤثر بشكل إيجابي على حجم ووزن السوق، لا سيما في أعين الاستثمارات الأجنبية والصناديق المرتبطة بالمؤشرات.

وأضاف طلاق طوقان، في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الاثنين، أن شركة "سالك" تعد خدمة مميزة ولها قدرة على التنويع.

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وعن تسعير الاكتتابات، قال طوقان، إن تسعير الاكتتابات في الوقت الحالي يواجه بعض الصعوبات لا سيما مع انخفاض إقبال المستثمرين الأفراد.

وتابع: "اطلعنا على ربحية الشركة ومن الصعب تحديد الفئة السعرية وهي بين المستشارين وشركة "سالك".. لكن باعتقادي أن القيمة العادلة ستكون بين رقمين إلى ثلاثة حسب نشرة الإصدار والأرباح والتوزيعات المتوقعة آخذين في الاعتبار التوقيت وأسعار الفائدة على أدوات الدين".

وأوضح رئيس الاستثمار BHM Capital طلال طوقان، أن رسملة التوزيعات تعد ممارسة اعتيادية تهدف إلى استفادة الشريك المؤسس حيث تحصل الشركة على قروض من البنوك تستخدمها في شكل توزيعات نقدية مثل ديوا أو رسوم امتياز وتحقيقها بشكل مبكر لتوفير السيولة وتعظيم العائد.

وتابع: "باعتقادي يجب إعادة النظر دائما في حجم هذه التوزيعات حتى لا تؤثر على المراكز المالية للشركات المطروحة للاكتتاب لتوفير نطاق للربحية للمستثمرين الأفراد".

الإدراج الرابع في 2022

كانت شركة سالك للتعرفة المرورية في دبي، قد أعلنت أنها تعتزم بيع 20% من الشركة عبر طرح عام أولي، وسينطلق الاكتتاب العام الأولي في 13 سبتمبر وسينتهي في 20 من الشهر ذاته للأفراد، وفي 21 سبتمبر للمستثمرين المؤهلين، على أن يتم إدراج الأسهم في سوق دبي في 29 سبتمبر، وتعد رابع إدراج منذ بداية 2022.

وذكرت "سالك" في وثيقة نشرتها أن الشركة، التي تحولت إلى شركة مساهمة خاصة في يونيو الماضي، ستبيع 1.5 مليار سهم للجمهور مع اعتزامها الإدراج بالبورصة في 29 سبتمبر الجاري، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وكان الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أعلن في نوفمبر الماضي، عن خطة لتحويل "سالك" التي كانت وقتئذ قسما في هيئة الطرق والمواصلات، إلى شركة عامة.

واستهدف إدراجها وتسع شركات أخرى مرتبطة بالحكومة في البورصة تعزيز نشاط سوق الأوراق المالية.

وتسعى حكومة دبي إلى جمع مليار دولار من الطرح المرتقب لـ"سالك".

وقبيل الطرح حصلت "سالك" على قرض بـ1.1 مليار دولار من بنك الإمارات دبي الوطني لدفع توزيعات استثنائية للحكومة.