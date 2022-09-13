أحمد عز للعربية: "استثمارنا في حديد المصريين للمستقبل ولا نتدخل في الإدارة"

نفى الرئيس التنفيذي لشركة حديد عز، المصرية، أحمد عز، في مقابلة مع "العربية"، أي نية لدمج شركتي عز الدخيلة وحديد عز.

وقال أحمد عز، إن استثمار شركة حديد عز في شركة حديد المصريين هو استثمار للمستقبل، نظراً للاقتناع بالتقنية المستخدمة في شركة حديد المصريين، مع الثقة في جدوى الاستثمار بها.

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وأضاف أن الاستثمار في حديد المصريين هو شراكة صامتة "ولا نتدخل في الإدارة مع مراعاة كل الاعتبارات القانونية".

كانت شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد استحوذت على نسبة 18% من إجمالي حقوق الملكية في شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب من أحمد حمدي أبوهشيمة الشريك المؤسس وشركة أبو هشيمة ستيل لإدارة مشروعات الصلب بقيمة إجمالية لعملية الشراء تبلغ 2.5 مليار جنيه، تُسدد من موارد الشركة.

وعن ديون المجموعة، قال أحمد عز، إن نسبة الديون إلى قيمة الأصول منخفضة للغاية ونسبة الدين إلى الطن الواحد من الإنتاج في الحدود الآمنة وكذلك بالنسبة للقطاع في العالم.

وكشف أحمد عز، عن الاستثمار خلال السنة الأخيرة في توسع مهم يتخطى أكثر من مليون طن صلب سائل، يدخل حيز الإنتاج بداية العام القادم، وبذلك يتوقع وصول إنتاج حديد عز من الصلب السائل في 2023 أكثر من 6.5 مليون طن إذا استمر نمط الطلب كما هو عليه.

كانت تقارير صحافية قد ذكرت أن رجل الأعمال المصري، أحمد عز، يدرس دمج شركتي "عز الدخيلة وحديد عز" في كيان واحد، على أن يتم ذلك بنظام مبادلة الأسهم، على أن يكون الاسم المبدئي المقترح للكيان الجديد، هو "عز القابضة" أو "العز"، وهو ما نفاه أحمد عز.