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ارتفاع أسعار الغاز يؤثر على أداء هذه الأسهم السعودية

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خاص

ارتفاع أسعار الغاز يؤثر على أداء هذه الأسهم السعودية

أسهم "تنمية" و"الدريس" و"بدجت" الأفضل أداءً خلال 5 أيام

دبي - العربية.نت

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قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال مازن السديري، إن سوق الأسهم السعودية شهد في آخر 5 أيام تصدر سهم "سيرا" الأسهم الأكثر تحقيقا للعوائد، محققاً عوائد بنسبة 15% مع احتساب ارتفاعات اليوم الثلاثاء.

ارتفع سهم "سيرا" بنسبة 1.4% عند سعر 20.28 ريال بتداولات بلغت 111.25 مليون ريال، بعد الإعلان عن رغبة صندوق الاستثمارات العامة في امتلاك حصة 30% من شركة المسافر التابعة لشركة "سيرا" مقابل سداده نحو 1.55 مليار ريال في اكتتاب لزيادة رأسمال شركة المسافر.

وذكر مازن السديري في مقابلة مع "العربية"، أن بعض الأسهم في السوق السعودية غير المرتبطة بالتذذب العالي في أسعار البترول سجلت أفضل أداء خلال آخر 5 أيام، وهي "تنمية" و"الدريس" وبدجت".

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وأضاف أن نهاية الأسبوع الماضي شهدت بعض التشاؤم لكن السوق تعامل مع الوضع وارتفع في آخر 3 أيام.

وأوضح السديري أن قطاع البتروكيماويات تعرض للانخفاض وأغلب شركاته كانت الأسوأ أداءً في آخر 5 أيام لارتباط القطاع بأسعار البترول.

وقال رئيس أبحاث الراجحي كابيتال، إن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وأميركا خلال آخر 3 أسابيع انعكس على أسعار اليوريا بشكل أسرع من انعكاسه على أسعار الغاز، ولذلك قفزت أسعار اليوريا بنحو 20% خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يؤثر على شركات مثل معادن وسابك الزراعية وسافكو.

وتوقع السديري استمرار ارتفاع أسعار اليورويا لنهاية السنة الحالية على أن تعود للتراجع بعدها.

وعن أسعار الفائدة المتوقعة من الفيدرالي الأميركي، قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، إن الفيدرالي نادرا ما يفاجئ المتابعين بقراراته.

وأضاف أن الأسواق تتوقع رفعه الفائدة بواقع 75 نقطة أساس بدلا من 50 نقطة أساس حسب التوقعات قبل حديث محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وأوضح أن السوق السعودي هو جزء من العالم، وانتهاء العام بأكثر من 4% زيادة في أسعار الفائدة فسيكون هناك شأن آخر للريال السعودي، لكن حتى الآن السوق يتوقع وصول أسعار الفائدة إلى 3.5% 3.75% نهاية العام الحالي.

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