الأسواق تترقب بيانات التضخم في أميركا.. وهذه أبرز التوقعات

تترقب الأسواق إعلان بيانات التضخم في أميركا، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن تكون البيانات معتدلة.

وقد يكون التقرير محيرًا لأن الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "داو جونز"، والذين توقعوا انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.1%، لكن من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.3%، باستثناء الطاقة والوقود.

مادة اعلانية

يُنظر إلى التقرير على أنه توجيه رئيسي لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل، لكن الاقتصاديين يقولون إنه مهم أيضًا لوجهة النظر طويلة الأجل حول أسعار الفائدة لأنه قد يظهر ما إذا كانت بعض أسباب التضخم تنحسر أم لا، بحسب تقرير شبكة "CNBC" الأميركية.

ولا يزال التضخم شديد الارتفاع، ولكن من المتوقع أن يكون معتدلاً في أغسطس، حيث انخفضت أسعار البنزين وتحسنت سلاسل التوريد وانخفضت تكلفة السفر.

يقول روجر فيرجسون، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، إن تباطؤ التضخم ليس مقدمة لتوقف مؤقت في عام 2023.

لكن باستثناء البنزين، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3%، وهو نفس الارتفاع في يوليو. على أساس سنوي.

بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع على نطاق واسع أن يؤكد التقرير أنه يحتاج إلى مواصلة معركته ضد التضخم برفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل بمقدار 0.75 نقطة مئوية، وهو الثالث من هذا الحجم على التوالي. إذا كانت بيانات التضخم أضعف مما كان متوقعًا ، فإن بعض الاقتصاديين يقولون إن هناك فرصة بأن يرفع الفيدرالي الفائدة بنسبة 0.5% فقط.

وتعتبر أسعار البنزين المحرك الأكبر لانخفاض الطاقة. منذ أن بلغ ذروته عند 5.01 دولار في منتصف يونيو، وقد انخفض المتوسط ​​إلى ​​3.71 دولار للغالون الواحد.

يقول الاقتصاديون إن التأثيرات الأساسية لمقارنة الرقم بالعام الماضي هي وراء قفزة التضخم الأساسي في أغسطس.