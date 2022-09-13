Beyond للعربية: هذه قيمة اتفاقية "ممر الذكاء الاصطناعي" مع أرامكو

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Beyond limits مجد العبداللات، إن اتفاقية بناء "الممر العالمي للذكاء الاصطناعي" بين شركة Beyond limits وشركة أرامكو بمشاركة جامعة كالتيك لبناء ممر للذكاء الاصطناعي تهدف إلى وصل الرياض بمدينة كاليفورنيا التي لديها أكثر عدد من الحائزين على جائزة نوبل وأفكار وملكية فكرية ومحافظ استثمارية كبيرة وكلها ستدخل في هذا الممر.

وأضاف مجد العبداللات في مقابلة مع "العربية"، على هامش قمة الذكاء الاصطناعي في السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية مدتها 5 سنوات بقيمة 50 مليون دولار سنويا بإجمالي 250 مليون دولار.

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وأوضح أن أبرز أعمال الشركة تتمثل في قطاع الطاقة لاسيما مشاريع التغير المناخي والعمل على مساعدة المملكة في الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050 وتنفيذ مشاريع مع أرامكو للوصول إلى هذا الهدف.

وقال العبداللات، إن شركة Beyond limits ستعمل على بناء مركز بالمشاركة مع أرامكو باستثمارات كبيرة الحجم وسيركز على الطاقة ومحاربة التغير المناخي والطاقة ومجالات التعليم.

كان رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر أعلن عن مشروع إستراتيجي باسم (الممر العالمي للذكاء الاصطناعي).

وقال إن هذا المشروع الطموح يسير حاليًا في خطواته الأولى ويشمل تصميمه عدة عناصر ليقوم بأربعة أدوار رئيسة، هي: تأسيس مركز تميّز لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي لأرامكو السعودية والجهات المهتمة في المملكة بهذه التقنية ذات الآفاق الهائلة، وتعزيز جهود تطوير منظومة الملكية الفكرية عالية التأثير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتسويق منتجات الملكية الفكرية تجاريًا، وتدريب الكفاءات السعودية الشابة وتطويرها في مجالات الذكاء الاصطناعي، ودعم جيل جديد من الشركات السعودية الناشئة المعتمدة في نشاطها على الذكاء الاصطناعي.

وتابع: "أطلقنا عليه تسمية ممر عالمي لأنه يساعد في جهود نقل المعرفة وتبادل الأفكار وتقديم الحلول بين المملكة ودول العالم، وأرامكو السعودية لا شك عنصر محفز لدعم مثل هذا النشاط المهم".