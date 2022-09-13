مؤسسة "BII" للعربية: محادثات مع صندوق مصر السيادي بشأن مشروعات تنموية

قالت مدير مؤسسة British International Investment شيرين شهدي إن المؤسسة تجري محادثات مع صندوق مصر السيادي للمشاركة في مشروعات تنموية منها تحلية المياه والغذاء.

وأضافت شرين في مقابلة مع "العربية"، أن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة تستهدف تخصيص 30%، من مشروعاتها الجديدة لمواجهة تحديات المناخ.

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وتابعت: "نستهدف استثمارات بقيمة تتراوح بين 2 الى 2.5 مليار دولار سنويا لمدة 5 سنوات في جميع الدول التي نعمل بها".

وأوضحت أن إجمالي الالتزامات الاستثمارية في مصر لمؤسسة (BII) بنهاية العام الحالي تصل إلى 750 مليون دولار مقارنة مع محفظة 400 مليون دولار العام الماضي.

وتابعت: "الشركات الناشئة تستحوذ على اهتمام كبير من المؤسسة عبر صناديق رأس المال المخاطر أو بشكل مباشر".

وأوضحت أن الظروف العالمية أدت إلى قيام المؤسسة بتغير أولوياتها في المشروعات التى تستهدفها.

وأفادت بأن محادثات المؤسسة مع صندوق مصر السيادي للمشاركة في مشروعات تنموية منها تحلية المياه والغذاء.