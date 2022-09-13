مركز المعلومات الوطني للعربية: تسويق تطبيق يحول اللهجة السعودية إلى نص قريباً

قال مدير مركز المعلومات الوطني في السعودية الدكتور عصام الوقيت، إن المركز هو الذراع التشغيلية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ولدى الهيئة ذراع تشريعية هي مركز إدارة البيانات الوطنية، بالإضافة إلى ذراع ابتكارية هي المركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

وأضاف الدكتور عصام الوقيت، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن مركز المعلومات الوطني لديه مبادرات وركائز استراتيجية منها السحابة الحكومية التي تستضيف البنية التحتية للقطاعات الحكومية ولديه حاليا استضافة لعدد 86 مركز بيانات.

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وأوضح أن بنك البيانات الوطني يستضيف البيانات الحكومية وتوجد أيضاً منصة الذكاء الاصطناعي ومنصة الاستشراف لمعالجة البيانات وتحليلها للمساعدة في اتخاذ القرار.

وقال الوقيت، إن مركز المعلومات يحرص على الذكاء الاصطناعي ولديه منصة استشراف وعدد من المبادرات، منها أحد تطبيقات المدن الذكية عبر اكتشاف النقاط السوداء التي تتزايد فيها الحوادث وذلك بالتعاون مع هيئة المرور، ليتم معالجتها للحفاظ على حياة المواطنين والمقيمين.

وذكر مدير مركز المعلومات الوطني في السعودية، أن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، ستشهد توقيع 40 اتفاقية و10 إعلانات بين شركات محلية وعالمية ومنظمات دولية، ويهدف المركز إلى التعاون مع جميع الشركات التي تخدم أغراضه، ويستفيد من الاتفاقيات الموقعة من جانب "سدايا".

وأكد الدكتور عصام الوقيت، على الاهتمام الكبير بالذكاء الاصطناعي في السعودية لذلك تأسست هيئة "سدايا"، وتسعى المملكة للاستفادة منه في مختلف المجالات ومنها في قطاعات المدن الذكية والبيئة والطاقة.

وأضاف أنه من بين التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي هو تطبيق ASR لتحويل الصوت باللهجة السعودية واللهجات المحلية إلى نص، وذلك عبر خوارزمية نفذها المركز الوطني للذكاء الاصطناعي هي الأفضل عالمياً وسيتم تسويقها قريباً.

وأكد الوقيت على وجود تعاون مع وزارة الطاقة للعمل على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيئة والاستدامة وكذلك المدن الذكية والأمن والسلامة.