مشاريع الحديد والصلب الجديدة في السعودية توفر منتجات لأول مرة في المنطقة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أمس الاثنين، عن ثلاثة مشاريع جديدة في قطاع الحديد بقيمة 35 مليار ريال، باستثمارات محلية وأجنبية.

وجاء الإعلان خلال المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب.

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وفي مقابلة مع "العربية"، كشف مطر الحارثي، نائب الرئيس التنفيذي للمعادن والتعدين بالمركز الوطني للتنمية الصناعية في السعودية، أن المشاريع ستقدم منتجات غير موجودة حتى الآن في منطقة الشرق الأوسط، وأن مشاركة الشركات العالمية تتجاوز 50% في بعض من تلك المشاريع برأس المال وأيضاً التقنيات.

وأوضح أن المشاريع الثلاثة التي يجري العمل على تطويرها بمشاركة المستثمرين المحليين والعالميين، تسعى إلى توطين عدد من المنتجات الهامة والضرورية في صناعات مهمة.

وأشار الحارثي إلى أن الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد والصلب في المملكة، التي أعلن عنها وزير الصناعة والثروة المعدنية، تعتبر مميزة وشاملة لكل التحديات والمعوقات، وتهدف إلى تحديد مراكز القوة والمرتكزات الأساسية لجذب الاستثمارات الجديدة للقطاع.

وقال: "خرجت الخطة بـ41 توصية و16 تعديلاً وإقراراً لسياسة جديدة الهدف منها تمكين الصناعات القائمة وتهيئة المناخ الاستثماري".

كما أضاف أن المشاريع المعلن عنها والتي ستنفذ حتى العام 2026، من أهمها مشروع مسطحات الصلب الثقيلة في مدينة رأس الخير في المنطقة الشرقية بالمشاركة بين أرامكو وشركة صينية والهدف منه إنتاج نحو 1.5 مليون طن من الصفائح الثقيلة تستهدف صناعات نوعية جديدة في المملكة مثل صناعة السفن والنفط والغاز.

وتابع: "المشروع الآخر هو مشروع مسطحات الصلب المتكامل بقيادة شركة عالمية لإنتاج 4 ملايين طن من المنتجات التي ستدخل في صناعات حيوية مستقبلية، مثل صناعة السيارات وتعليب الأغذية وأنابيب المياه والأجهزة المنزلية. أما المشروع الأخير فخاص بأنابيب النفط والغاز في مدينة الجبيل الصناعية الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2025".