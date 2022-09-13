"كريدي سويس": تراجع التضخم سيطلق انتعاشاً قوياً في الأسواق

يتوقع بنك كريدي سويس أن يوقف الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا على نطاق واسع بسبب تراجع التضخم.

وفقًا لكبير محللي الأسهم الأميركية في الشركة، فإن هذه الخطوة ستطلق اختراقًا قويًا في السوق.

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وقال جوناثان جولوب رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك كريدي سويس، لقناة CNBC يوم الاثنين: "هذا في الواقع ما يتم تسعيره في السوق على نطاق واسع. كل واحد منا يرى عندما نذهب إلى محطة الوقود أن سعر البنزين قد انخفض، والنفط ينخفض. نراه حتى مع الطعام. لذلك، فهو يظهر في البيانات بالفعل. وهذا بالتأكيد إيجابي جدا".

وفي مذكرة جديدة تستعرض بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس هذا الأسبوع ، تؤكد شركة Golub أن "انهيار" التضخم سيحدث على مدار 12 إلى 18 شهرًا القادمة.

وكتبت "تشير العقود الآجلة إلى أن أسعار المواد الغذائية والطاقة يجب أن تنخفض -5.7% و -11.8% بحلول نهاية العام 2023، بينما انخفض تضخم السلع من 12.3% إلى 7.0% منذ فبراير. على مدار العام الماضي، ارتفعت الخدمات والإيجارات بنسبة أقل من مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي (5.5% و5.8% مقابل 8.5%)".

تتوقع Golub أن علامات انهيار التضخم ستجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على وقف رفع أسعار الفائدة، وإطار ذلك الزمني خلال الأربعة إلى الستة أشهر القادمة.