الرئيس التنفيذي لـ "ساب": ارتفاع الفائدة خطوة إيجابية للبنك 

أكد توني كريبس، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني (ساب)، في حديث مع "العربية"، أن ارتفاع معدلات الفائدة يمثل خطوة إيجابية بالنسبة للبنك، وللأسواق، مؤكداً أن الطلب على التمويل العقاري يبقى صحياً.

وأوضح أن عودة أسعار الفائدة إلى مستويات طبيعية يعد إلى حد كبير أمراً إيجابياً بالنسبة للأسواق، "فعندما تكون الفائدة عند الصفر، هذا يؤدي إلى عدم التوازن في بعض الأمكنة ويمكن للعوائد أن تتأثر سلباً بالفوائد المتدنية كثيراً".

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وأضاف أن عودة أسعار الفائدة إلى مستويات طبيعية "أمر صحي، وبالنسبة لنا في بنك ساب آخذين بعين الاعتبار ميزانيتنا، تمثل هذه الخطوة صافياً إيجابياً، ونشاهد هامش صافي الفائدة يرتفع مع ارتفاع الفوائد".

كما أشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "ساب"، إلى إعلان البنك نتائج النصف الأول وكون المخصصات التي تم تجنيبها طبيعية ومتدنية وفي نطاق التوقعات، وقال: "لم نشهد أي زيادة غير طبيعية ولا ضغطاً على النظام بسبب ارتفاع الفوائد ولا نتوقع أي ضغوط في النصف الثاني من السنة".

وحول التمويل العقاري، لفت إلى أن الشهية تبقى قوية، وتابع: "تباطأت قليلاً مع ارتفاع الفوائد وشهدنا تباطؤاً في الطلب على التمويل العقاري الجديد، لكنه يبقى عند مستويات صحية، ونتوقع استمرار ذلك".

وأضاف: "محفظة ساب للتمويل العقاري تواصل النمو بأكثر من 10% ونحن سعداء كثيراً بوضع السوق".