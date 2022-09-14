مسؤول سعودي للعربية: مشروع مع "غوغل" لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المناخ والزراعة

قال مدير المركز الوطني للذكاء الصناعي، ماجد التويجري، إن المملكة العربية السعودية تعد ضمن أول 10 دول على مستوى العالم في تطبيق مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف التويجري في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية"، أنه بالتعاون مع شركة غوغل العالمية أطلق المركز مشروع خاص بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي في المناخ والزراعة.

مادة اعلانية

وكشف عن إطلاق وزارة الصحة السعودية برنامجاً للتعرف على سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويشغل البرنامج في المستشفى الافتراضي بوزارة الصحة، موضحاً أنه بعد التأكد من نتائجه سيتم التوسع وتطبيقه في كافة المستشفيات الحكومية.

وأوضح مدير المركز الوطني للذكاء الصناعي، أن استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي تتيح التعرف على الأشعة الخاصة بالسيدات عبر خوارزميات متقدمة بنسبة دقة تفوق الـ90% وهي أعلى من دقة الأطباء البالغة نحو 80%.

وكشف عن إطلاق برنامج صوتك للتعرف على اللغة العربية باللهجات السعودية والذي حصل على تقييم من شركة عالمية في هذا المجال كأفضل منتج عالمي وبفارق 9% عن المركز الثاني.

وقال مدير المركز الوطني للذكاء الصناعي، إن المركز وقع مع شركة الخطوط السعودية وشركة الاتصالات السعودية للاستفادة من البرنامج في تحسين تجربة العملاء وكذا الاستفادة منه في مراكز الاتصال الخاصة بالشركتين.

تواصلت فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي لليوم الثاني على التوالي في الرياض، وتم التوقيع على عدد من المبادرات والاتفاقيات للمساهمة في تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في المملكة.