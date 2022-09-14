انخفاض إيرادات روسيا من الطاقة إلى أدنى مستوى لها في 14 شهراً

تقلصت عائدات الطاقة الروسية في أغسطس/آب إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، حيث دفعت العقوبات الغربية المفروضة بسبب غزو أوكرانيا الكرملين لبيع النفط بسعر مخفض، وضغط تدفقات الغاز إلى أوروبا.

ويعني رفض بعض العملاء التقليديين في أوروبا شراء النفط الروسي أن موسكو اضطرت لبيع النفط بخصم كبير في الأسواق الآسيوية، مما يحرمها من الاستفادة الكاملة من ارتفاع الأسعار، في حين شهد شهر أغسطس ارتفاعًا قياسيًا في أسعار الغاز الفورية في أوروبا، لم تنجح إيرادات الغاز، التي تشغل حصة أصغر في الميزانية، من تعويض انخفاض عائدات النفط بشكل كامل، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية نت".

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وخفضت شركة غازبروم التي تديرها الدولة صادرات الغاز إلى أوروبا بشكل كبير هذا الصيف، وألقت باللوم على العقوبات في التدفقات المحدودة.

وتراجعت عائدات النفط والغاز الروسية، التي تمثل أكثر من ثلث ميزانية البلاد، إلى 671.9 مليار روبل (11.1 مليار دولار) الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021، وفقًا لبيانات وزارة المالية المنشورة يوم الاثنين. وهذا يشكل انخفاضًا بنسبة 13% تقريبًا عن شهر يوليو، و3.4% عن العام الماضي، على الرغم من ارتفاع أسعار خام الأورال بنسبة 10% تقريبًا.

وربما تأتي ضربة أخرى لخزائن الكرملين من سقف الأسعار الذي تخطط مجموعة الدول السبع لوضعه على الخام والمنتجات النفطية الروسية، وفي حين تعهد الرئيس فلاديمير بوتين بوقف الصادرات إلى الدول التي تطبق مثل هذا الإجراء، فإن الحد الأقصى للسعر قد يزيد الخصم للمشترين المتبقين للوقود الروسي.