.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مع تحليل 15 هبوطا قويا للأسواق منذ 1937.. ما هو مسار "وول ستريت" المتوقع؟

  • الخط
وول ستريت

مع تحليل 15 هبوطا قويا للأسواق منذ 1937.. ما هو مسار "وول ستريت" المتوقع؟

وول ستريت شهدت أسوأ خسارة يومية لها في عامين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تضج أروقة البنوك والشركات المالية العالمية بالخسائر الفادحة في وول ستريت يوم أمس الثلاثاء، والتي شهدت أسوأ خسارة يومية لها في عامين.

ويرى المحللون في شركة "سانفورد سي. برنشتاين" أن "هذه السوق الهابطة لا يزال لديها المزيد من الوقت".

وتم الاستناد على تحليل 15 هبوطا قويا تاريخيا للأسواق منذ عام 1937.

"وول ستريت" تتكبد أكبر خسارة في عامين.. والمؤشرات تهوي بنسب تجاوزت 5% أسواق المال وول ستريت "وول ستريت" تتكبد أكبر خسارة في عامين.. والمؤشرات تهوي بنسب تجاوزت 5%

وجد المحللون أن معدل تراجع أسواق الأسهم من القمة إلى القاع يبلغ 28% مقابل 20% فقط للأسهم الأميركية حتى الآن، ما يعني أن هناك متسعا لمزيد من التراجعات.

ويتفق المحللون في بنك "جوليوس بير" أن "تقديرات الإيرادات للشركات ستبقى في تراجع مع توصية بالبقاء في مراكز استثمارية دفاعية، أما إدارة الأصول في بنك بي إن بي باريبا ترى أن على المستثمرين "أن يتوقعوا مواجهة الأسهم المزيد من الضغوطات من صناع السياسة النقدية في الأشهر القليلة المقبلة، مع استبعاد تحسن إيرادات الشركات عن مستوياتها الحالية وسط تآكل هوامش الربح بسبب التضخم".

وأدى ارتفاع الدولار وسط الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة إلى الهبوط بالذهب أيضا، حيث يرى محللو المعادن الثمينة في HSBC أن "تشديد السياسة النقدية والمتوقع أن يضغط أكثر على أسعار الذهب".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السلطات الباكستانية تحذر من وقوع كارثة صحية جراء الفيضانات السلطات الباكستانية تحذر من وقوع كارثة صحية جراء الفيضانات
اكتشف المزيد