مع تحليل 15 هبوطا قويا للأسواق منذ 1937.. ما هو مسار "وول ستريت" المتوقع؟

تضج أروقة البنوك والشركات المالية العالمية بالخسائر الفادحة في وول ستريت يوم أمس الثلاثاء، والتي شهدت أسوأ خسارة يومية لها في عامين.

ويرى المحللون في شركة "سانفورد سي. برنشتاين" أن "هذه السوق الهابطة لا يزال لديها المزيد من الوقت".

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وتم الاستناد على تحليل 15 هبوطا قويا تاريخيا للأسواق منذ عام 1937.

وجد المحللون أن معدل تراجع أسواق الأسهم من القمة إلى القاع يبلغ 28% مقابل 20% فقط للأسهم الأميركية حتى الآن، ما يعني أن هناك متسعا لمزيد من التراجعات.

ويتفق المحللون في بنك "جوليوس بير" أن "تقديرات الإيرادات للشركات ستبقى في تراجع مع توصية بالبقاء في مراكز استثمارية دفاعية، أما إدارة الأصول في بنك بي إن بي باريبا ترى أن على المستثمرين "أن يتوقعوا مواجهة الأسهم المزيد من الضغوطات من صناع السياسة النقدية في الأشهر القليلة المقبلة، مع استبعاد تحسن إيرادات الشركات عن مستوياتها الحالية وسط تآكل هوامش الربح بسبب التضخم".

وأدى ارتفاع الدولار وسط الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة إلى الهبوط بالذهب أيضا، حيث يرى محللو المعادن الثمينة في HSBC أن "تشديد السياسة النقدية والمتوقع أن يضغط أكثر على أسعار الذهب".