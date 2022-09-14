دبي تدرس زيادة حجم الاكتتاب العام في سالك لـ25% مع ارتفاع الطلب

تدرس دبي زيادة من حجم الاكتتاب العام الأولي لمشغلة رسوم الطرق "سالك" بعد طلب أقوى من المتوقع، وفقًا لأشخاص على على صلة بالموضوع.

وكشف الأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هويتهم، أن الحكومة تدرس ما إذا كانت ستبيع ما يصل إلى 1.875 مليار سهم ، أو حصة 25%، في الشركة، فيما كانت الخطة الأولية للطرح 20%.

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وأوصى المستشارون بشأن الصفقة البالغة قيمتها 817 مليون دولار بزيادة الحجم بعد أن اشترى المستثمرون يوم الثلاثاء جميع الأسهم المعروضة في غضون ساعات من بدء الاكتتاب العام. وقال أحد الأشخاص إن قرارًا من الحكومة قد يصدر يوم الأربعاء، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال ممثل عن "سالك" إن الشركة تقوم بتقييم خياراتها ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات حتى يتم اتخاذ قرار.

يُظهر الطلب القوي على "سالك" أن الإقبال على الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط لا يتضاءل، على الرغم من التذبذب الأخير في ظل التحديات الاقتصادية وأسعار النفط المنخفضة. سجلت إدراجات هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" ومجموعة تيكوم أداءً ضعيفًا بعد أن جمعت المنطقة رقماً قياسياً من خلال الاكتتابات الأولية في النصف الأول من العام.

جمعت هيئة كهرباء ومياه دبي في أبريل 6.1 مليار دولار بعد أن تضاعفت الحصة التي باعتها إلى 18% ثلاث مرات تقريبًا بعد أن حددت في البداية إدراج 6.5%.

و"سالك" هو نظام آلي بدأ في عام 2007. في كل مرة تمر فيها سيارة عبر إحدى نقاط التعرفة في المدينة، يتم تحصيل 4 دراهم (1.09 دولار) عبر حساب الدفع المسبق، مما يلغي الحاجة إلى النقد أو أكشاك الرسوم.