كيف يرى المستثمرون تسعير اكتتاب سهم "سالك"؟

قال خبير الأسواق المالية محمد علي ياسين، إن سعر طرح نظام تحصيل الرسوم على الطرق "سالك" في سوق دبي، جاء مفاجئاً للأسواق والمستثمرين عند درهمين للسهم، ولم تنتظر الشركة مرور أسبوع من الاكتتاب لوضع حيز سعري.

وأضاف محمد علي ياسين، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن ربحية سهم "سالك" في ميزانية النصف الأول من العام الحالي بلغت 10.6 فلس للسهم، وفي حال تكرار الربحية في النصف الثاني من 2022، فإن ربحية السهم تكون أقل من 22 فلسا بقليل، ليسجل مكرر ربحية أقل من 10 مرات، ولذلك فإن تقييمه مغر ويقارب مكررات الربحية في السوق.

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وأوضح خبير الأسواق المالية، أن المستثمر دائما ما ينظر لمكرر الربحية، ويدخل المستثمر على سعر السهم الذي على الحد الأدنى من تسعير الاكتتاب، والأعلى في التوزيعات.

وقال محمد علي ياسين، إن "سالك" تستطيع الحفاظ على نسبة توزيعات ستكون أعلى من 6% لا سيما مع خصم كل المخصصات.

وأضاف أن استمرار تكلفة المرور في البوابات عند 4 دراهم جيد للشركة، بينما في حالة رفع سعر المرور من البوابات بنسبة 5% إلى 4.2 درهم فإن نسب نمو الإيرادات ترتفع بحدود 6% سنوياً.

وفي ثالث اكتتاب خلال العام الحالي تعتزم حكومة دبي جمع 3 مليارات درهم من الطرح العام الأولي لنظام تحصيل الرسوم على الطرق "سالك"، الذي انطلق أمس، وبحسب بلومبرغ تجاوزت الطلبات أمس حجم الطرح بالكامل.