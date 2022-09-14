"فيتش" للعربية: 68% نسبة التمويل البنكي للشركات الإماراتية و95% للسعودية

قال رئيس الشركات في الخليج العربي لدى وكالة فيتش سامر حيدر، إن التمويل البنكي يشكل الشريحة الأكبر من هيكل التمويل لدى الشركات الإماراتية بنسبة 68% في النصف الأول من 2022، بزيادة عن نسبة 64% لإجمالي العام 2021، لكنه أقل من السوق السعودية البالغة 95%.

وأضاف سامر حيدر، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن انخفاض اعتماد الشركات الإماراتية على القطاع المصرفي أقل لأن الشركات كانت خلال السنوات الماضية تصدر سندات واكتتبت في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى وجود دوافع من المنظمين لتشجيع الشركات على الاكتتاب في السوق وبذلك كان تركيز الشركات أقل على التمويل البنكي.

مادة اعلانية

وأوضح سامر حيدر أن السندات والاكتتابات تمثل 34% من هيكل تمويل الشركات الإماراتية.

قال رئيس الشركات في الخليج العربي لدى وكالة فيتش، إن تراجع إصدار السندات في النصف الأول من 2022 لأدنى مستوياته منذ 7 سنوات في الإمارات يعود إلى عدة عوامل منها تذبذبات السوق ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة والنفط بالإضافة إلى الأحداث الجيوسياسية.

وأضاف أن الشركات الراغبة في إصدار السندات لم تكن معروفة لدى المستثمرين، وهي شركات صغيرة كان لديها تطلعات للإصدار لكن الظروف لم تسمح.

وتوقع سامر حيدر أن يكون هناك وتيرة مختلفة لإصدار السندات لعدة شرائح من الشركات، وسيأتي الطلب على السندات المتوقع أن يبلغ 60 مليار دولار خلال الفترة من 2022 إلى 2025 بنسبة 30% لشركات إماراتية و49% لشركات سعودية، من شريحيتين، الأولى استحقاقات المديونية والأخرى إعادة التمويل بإصدارات جديدة.

وأوضح أن نسبة 100% من الإصدارات في السوق السعودية كانت صكوكاً في السوقين المحلية والعالمية، مقابل نسبة 86% في الإمارات للسندات العادية وليست إسلامية.

وأوضح أن المعايير في الإمارات تصعب على الشركات التي لديها قاعدة أصول صغيرة إصدار صكوك وسندات ولذلك ذهبوا إلى البنوك والاكتتاب، وجاءت نسبة 27% من التمويل في 2021 من السندات مقابل 9% السنة الحالية.

كانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قالت إن قاعدة تمويل الشركات العاملة بالإمارات أكثر تنوعاً واتساعاً، مقارنة مع نظيرتها في باقي دول الخليج.

وذكرت الوكالة أن إصدار السندات وطرح الأسهم شكلا 32% من تمويل الشركات في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري.

وخلال الفترة نفسها بلغت القيمة الإجمالية للسندات التي أصدرتها الشركات في الإمارات 2.3 مليار دولار.

وأضافت الوكالة أن حصيلة طرح أسهم الشركات الإماراتية في اكتتاب خلال النصف الأول بلغت 9 مليارات دولار.

وأوضحت "فيتش" أن التمويل المصرفي استأثر خلال النصف الأول على 68% من تمويل الشركات العاملة بالإمارات.