"بلتون" تؤكد تقديراتها لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 8.3% في 2022

أكدت توقعات شركة بلتون المالية، لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنحو 12.2% في الربع الثاني من العام الجاري متماشية مع الأرقام الفعلية المحققة لنمو الاقتصاد بفضل نمو أكبر في قطاع النفط.

ونما الناتج المحلي الإجمالي النفطي بواقع 23% إلى 289.5 مليار ريال.

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ووصل إنتاج النفط الخام إلى متوسط 10.5 مليون برميل يوميا خلال الربع الثاني من 2022، مقابل 8.5 مليون برميل يوميا خلال فترة المقارنة العام الماضي.

كما نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بواقع 6.8%، وفقاً لتقديرات بلتون بفضل قطاعات النقل والتشييد والتجزئة.

وأكدت بلتون المالية تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.3% في 2022.

على جانب الإنفاق، حقق الإنفاق الاستهلاكي الخاص نمواً بمقدار 5.5% في الربع الثاني من 2022 إلى 252.4 مليار ريال، متجاوزاً توقعات بلتون.

وفي مقابلة مع "العربية"، قالت محللة الاقتصاد الكلي في بلتون المالية القابضة روان علي، إن توقعات بلتون بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 8.3% خلال العام الحالي، يرجع إلى نمو القطاع النفطي بنسبة 15%.

وترى روان أن النمو النفطي يستند إلى سعر برميل الخام بواقع 107 دولارات، وزيادة مستوى الإنتاج إلى 10.5 مليون برميل يوميا.

وتوقع روان تباطؤ نمو القطاع النفطي في النصف الثاني من العام بمتوسط 10% عن مستويات النصف الثاني من العام 2022.

على جانب الإنفاق، قدرت محللة الاقتصاد في بلتون، نمو الإنفاق الخاص بنسبة 5%، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 30%، موضحة أن هذه عوامل تدعم نمو الناتج المحلي.

وأكدت أن من القطاعات التي دعمت النمو هي قطاع التشييد الذي شهد نموا بحوالي 9% على أساس سنوي في النصف الأول، خصوصا بعد ركود في العام الماضي.

وحول تأثير أسعار الفائدة على القطاع العقاري، قالت روان إن القطاع سجل أداء إيجابيا خلال الفترة الماضية، وامتلاك السعوديين لوحدات سكنية اقترب من الهدف الحكومي بنسبة تملك 70% بحلول عام 2030.