"سابك" للعربية: نعمل على إنشاء أول وحدة تكسير بخاري تعمل بالكهرباء بدلاً من الغاز

تحدث نائب الرئيس لكفاءة الطاقة وإدارة الكربون في سابك الدكتور فهد الشريهي، عن التقنية الأولى من نوعها في العالم والتي ستعتمد "سابك" وستركز على الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة في وحدات التكسير البخاري.

وأضاف الشريهي في مقابلة مع "العربية"، أن سابك تعمل على إنشاء أول وحدة تكسير بخاري تعمل بالكهرباء بدلا من الغاز.

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وأشار إلى أن وحدات التكسير البخاري مسؤولة عن 25% من الانبعاثات في صناعة البتروكيماويات.

وذكر الشريهي أن سابك وباسف وليندي شركاء في التقنية الجديدة، لافتا إلى أن وحدة التكسير البخاري الجديدة ستعتمد على الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة.

وبين أن سابك تتوسع بإدخال الطاقة البديلة في مصانعها، موضحا أن التقنية الجديدة العاملة بالطاقة المتجددة ستخفض 90% من الانبعاثات.

وذكر الشريهي أن الكهرباء ستعوض عن الغاز في تشغيل وحدات التكسير البخاري، وسيتم الاستفادة من الغاز في إنتاج مواد جديدة وخفض الإنبعاثات.

وأشار إلى بدء تجربة التقنية الجديدة بالربع الثالث من 2023 ولمدة 4 سنوات، مبينا أن بدء الإنتاج التجاري لهذه التقنية عند ثبات نجاحها بأي وقت.