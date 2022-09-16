"دار كريستيز" للعربية: لدينا فريق مختص يعمل مع الحكومات لمنع غسل الأموال

عرضت دار كريستيز للمزادات في دبي، مجموعة من أعمال أبرز فناني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قبل طرحها في المزاد العلني الشهر المقبل.

وتتضمن الأعمال المطروحة لوحات فنية يتجاوز سعر الواحدة منها مليون درهم.

مادة اعلانية

وقال نائب رئيس مجلس إدارة كريستيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رضا المومني، في لقاء مع "العربية" على هامش العرض، إن بعض المستثمرين ينظرون إلى اللوحات الفنية كحفظ للقيمة.

وأشار في الوقت نفسه إلى كيفية التحقق منها، فضلا عن كيفية محاربة استخدامها كوسيلة لغسل الأموال.

وأضاف المومني: "لدينا فريق مختص يعمل مع الحكومات لمنع غسل الأموال"، موضحا أن 50% من جامعي اللوحات الفنية أعمارهم تقل عن 35 سنة.

ولفت إلى ارتفاع الطلب على اللوحات القيمة في المنطقة بنسبة 30% خلال العام الجاري، مبينا أن أعمال فنانين من المنطقة بيعت بنحو 3 و4 ملايين دولار.