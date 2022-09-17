شركة عالمية تفقد أكثر من خُمس قيمتها في يوم واحد

سجَّلت أسهم شركة "فيديكس" العالمية المتخصصة بالشحن أسوأ انخفاض في تاريخها على الإطلاق، حيث فقدت أكثر من خُمس قيمتها السوقية خلال يوم واحد، وذلك في أعقاب إعلانها أنها "ستنفذ مبادرات لخفض التكاليف" وذلك لمواجهة ضعف حركة الشحن العالمية.

وتراجعت أسهم "فيديكس" المدرجة في "وول ستريت" بالولايات المتحدة بنسبة 21.4% خلال تداولات الجمعة، وهو أسوأ انخفاض يومي لها على الإطلاق.

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ويأتي هذا الانهيار في أسهم شركة الشحن العملاقة والمعروفة بعد أن سحبت توجيهاتها للعام بأكمله، وقالت إنها "ستنفذ مبادرات لخفض التكاليف للتعامل مع أحجام الشحنات العالمية الضعيفة مع تدهور الاقتصاد العالمي بشكل كبير".

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية نت" فقد قال محللون في "دويتشه بنك" عبر مذكرة داخلية أرسلوا بها الى عملائهم إن شركة "فيديكس" أعلنت عن نتائج مالية ضعيفة هي الأسوأ منذ أكثر من عشرين عاماً.

وأضاف محللو البنك: "أعلنت فيديكس الليلة الماضية عن أضعف مجموعة من النتائج التي رأيناها بالنسبة للتوقعات في حوالي 20 عاماً من تحليل الشركات".

وقالت شركة "فيديكس"، وهي شركة شحن عملاقة في بيان ليلة الخميس إنها تتوقع أن تكون أرباح الربع الأول عند 3.44 دولاراً للسهم، وهذا أقل بنسبة 33% تقريباً من متوسط تقدير المحللين البالغ 5.10 دولارات.

وبالإضافة إلى ذلك سحبت "فيديكس" توقعاتها للأرباح لعام 2023، قائلة إن "اتجاهات الاقتصاد الكلي ساءت بشكل كبير، على الصعيدين الدولي والداخلي في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن تتدهور أكثر، مما يغذي المخاوف من انخفاض الأرباح على نطاق واسع".

وانخفض سهم "فيديكس" بنسبة 24% خلال تداولات الجمعة، قبل أن ينهي اليوم منخفضاً بنسبة 21%.

ولخص المحلل المالي روبرت دبليو بيرد الوضع الذي تمر به الشركة بالقول إنه "ربع قبيح"، في إشارة إلى أداء الشركة خلال الربع الأخير الماضي، بحسب ما نقلت "بلومبيرغ".

ودفعت التوقعات هذه القاتمة أسهم شركات أخرى منافسة أيضاً للهبوط، حيث هوى سهم "يونايتد بارسيل" المنافسة، كما هبطت أسهم عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" وشركات التوصيل الأوروبية، بحسب ما نقلت "بلومبيرغ".

وتقول "بلومبيرغ" إن تحذير "فيديكس" كان بمثابة صفعة، فيما قال إيبيك أوزكاردسكايا، كبير المحللين في "سويس كوت" إنها علامة قوية على أن الاقتصاد بدأ في التباطؤ. وأضاف: "هذا بالتأكيد هو الأول في سلسلة من التحذيرات التي قد نشهدها في الشهور القادمة".