رئيس شركة الحفر العربية: 50% من عقودنا مع "أرامكو" والباقي بعمليات الخفجي وشلمبرجيه

توقع الرئيس التنفيذي لشركة الحفر العربية غسان مرداد، إدراج وبدء تداول شركة الحفر العربية في سوق الأسهم السعودية في الأسبوع الأول من نوفمبر المُقبل.

وقال غسان مرداد في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن اكتتاب الأفراد يبدأ في 18 أكتوبر 2022.

مادة اعلانية

وتعتزم شركة الحفر العربية طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، ويشمل الطرح بيع جزء من أسهم الشركة يمثل 19.89% من رأسمال الشركة بعد الطرح من خلال بيع 17.7 مليون سهم، وإصدار أسهم جديدة تمثل 10.11% من رأسمال الشركة بعد الطرح من خلال إصدار 9 ملايين سهم.

وسيكون بيع الأسهم من خلال الطرح الثانوي على أساس تناسبي وفقاً لنسبة المساهمين في شركة الحفر العربية، وهما طاقة وشلمبرجيه.

وأضاف غسان رداد، أن حصة "طاقة" في الحفر العربية تبلغ 51% وشلمبرجيه 49%، وستنقص حصص الشركتين بالتساوي بعد الطرح.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الحفر العربية، قطاع النفط به نمو قوي والشركة تعتزم استخدام حصيلة الطرح، في تمويل استراتيجيتها للنمو عبر 3 محاور، الأول يتمثل في عمليات النمو بالسعودية، والثاني في دول الخليج، والمحور الثالث هو تنويع الدخل من عمليات الدعم التي تخدم أعمال الحفر.

وأشار غسان رداد إلى أن الشركة تملك 45 منصة حفر 7 منها بحرية و38 برية وجميعها في السعودية، والتوسع في دول الخليج يكون بطريقيتن: الأولى الدخول في مناقصات، والثانية الاستحواذ على شركات وذلك حسب الفرص المتاحة والأفضل والأسرع منها.

وقال الرئيس التنفيذي إن 50% من عقود الحفر العربية لصالح شركة أرامكو، والعقود المتبقية تتوزع على شلمبرجيه، وعمليات مشروع الخفجي المشترك على حدود الكويت، بالإضافة إلى عقود مع شركة بيكر هيوز، لا فتاً إلى توقيع وتجديد عقود مع أرامكو وشلمبرجيه.

وأضاف غسان رداد، أن الحفر العربية حققت صافي أرباح نحو 274 مليون ريال في 2021، بزيادة 12.4% على أساس سنوي، وبلغت أرباحها 208 ملايين ريال في النصف الأول من 2022، بزيادة أكثر من 16% على أساس سنوي.

وقال إن سياسة توزيع الأرباح تكون مرتين سنوياً، ولديها سياسة محددة لم تعلن عنها بعد.

وأشار إلى مقارنة الحفر العربية، بقطاع الحفر والشركات الدولية، فإن فترة هبوط أسعار البترول أعلنت الكثير من الشركات إفلاسها، بينما خلال 3 سنوات ماضية كان هامش الربح لدى الحفر العربية 45%.