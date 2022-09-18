رد سريع من روسنفت على مصادرة وحدتها الألمانية.. تعهدت بهذا الأمر!

قالت شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، إن مصادرة وحدتها الألمانية غير قانوني وإنها ستدرس جميع الإجراءات لحماية ملكية الأصول.

يأتي ذلك، بعد أن سيطرت الحكومة الألمانية على أصول روسنفت، بما في ذلك 3 مصافي نفط، حيث تحركت برلين لتولي سيطرة شاملة على صناعة الطاقة لديها لتأمين الإمدادات وإنهاء عقود من الاعتماد العميق على موسكو.

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وقالت روسنفت إن الخطوة ترقى إلى مصادرة أصول الأسهم التي استثمرت فيها 4.6 مليار يورو (4.6 مليار دولار) لطاقة التكرير، وفقاً لبيان للشركة.

وقالت الشركة الروسية إنها "ستدرس جميع التدابير الممكنة لحماية مساهميها، بما في ذلك الإجراءات القانونية"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

بدورها، سحبت إدارة المستشار أولاف شولز الزناد بعد شهور من المحادثات حيث تحركت الحكومة لضمان ألا تصبح مشاركة الكرملين في مصافي التكرير الرئيسية تهديداً في استعداداتها لوقف شراء الخام الروسي بحلول نهاية العام.

على الرغم من مصادرة الأصول، قالت روسنفت إنها "مستعدة لمناقشة المعايير المحتملة لعقد جديد بشرط ضمانات الدفع مقابل المواد الخام الموردة".