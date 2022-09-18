صديقة أم إيلون ماسك تروي تفاصيل تربيته.. وكيف أصبحن أمهات لأطفال ناجحين؟

نقلت المعلمة والصحافية المؤلفة لكتاب "كيفية تربية الأشخاص الناجحين؟ "How to Raise Successful People"، استير وجسيكي، وهي أيضاً المؤسس المشارك لـ Tract، والتي تنقل فلسفتها التعليمية المتمحورة حول الطالب إلى الفصول الدراسية في جميع أنحاء العالم، تجربتها في تنشئة 3 بنات، كلهن أصبحن ناجحات في عالم مليء بالتحديات.

وكتبت في مقال لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت"، أن الأبوة والأمومة باتت أمراً صعباً، خاصة في عالم ما بعد الجائحة اليوم.

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وقالت: "لا أدعي كل الفضل في نجاحاتهن، لكن الثلاثة نشأن ليصبحن أشخاصاً بارعين للغاية. سوزان هي المديرة التنفيذية لموقع YouTube، وجانيت طبيبة، وآن هي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة 23andMe".

وأشارت إلى أنها عند كتابة كتاب "كيفية تربية الأشخاص الناجحين"، تلقت الكثير من الأسئلة حول مناهج الأبوة والأمومة المختلفة، ولكن ما أراد الجميع معرفته حقاً هو: "ما هو أسلوب الأبوة الأسوأ؟".

وبناءً على خبرتها وأبحاثها، تعتقد استير أن "تربية الأبناء باستخدام طائرات الهليكوبتر" هي الأكثر سمية.

ما هي الأبوة والأمومة الهليكوبتر؟

وتشير استير إلى أن الأبوة والأمومة الهليكوبتر - التي تسمى أحياناً "الأبوة والأمومة على الجليد" - هي عندما تزيل العقبات باستمرار حتى لا يضطر أطفالك إلى التعامل مع التحديات والإحباطات.

وقالت إن هذا النوع من المشاركة المفرطة يثبط قدرة الأطفال، أنت في الأساس تفعل كل شيء من أجلهم وتتأكد من تلبية جميع احتياجاتهم حتى قبل أن تعرف أن لديهم حاجة.

وأشارت إلى أن الدراسات تقول إن ذلك يضر أيضاً بقدرات الأطفال على تطوير مهارات ضبط النفس وحل المشكلات والتغلب على النزاعات بأنفسهم وإنشاء هوية منفصلة عن والديهم.

وفيما يمتلك آباء نظام التربية الهليكوبتر أفضل النوايا، لكن النتائج هي عكس ما يريدون - فهم ينتجون أطفالاً يخشون المخاطرة ويحتاجون دائماً إلى المساعدة ويفتقرون إلى الإبداع.

وتشارك استير، صديقتها ماي مسك، عارضة الأزياء الناجحة وأم أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، على الآثار الضارة لتربية الأبناء على طائرات الهليكوبتر.

إذ أشارت استير إلى أنها لم تفحص الواجبات المنزلية لأطفالها أبداً. ولم تستطع ذلك. إذ كانت تعمل في 5 وظائف لتغطية نفقاتها، وعندما تطلب واجبهم المنزلي موافقة أحد الوالدين، جعلتهم يتدربون على توقيعها حتى يتمكنوا من التوقيع نيابة عنها.

وقالت لـ استير: "لم يكن لدي وقت، وكان هذا عملهم".

وأضافت، "هذا هو بالضبط ما يحتاجه الأطفال اليوم - عدم التعرض للسيطرة أو الحماية الزائدة، ولكن السماح لهم بتحمل المسؤولية عن حياتهم".

إيجاد التوازن

من ناحية أخرى، يجب على الآباء ألا يذهبوا إلى الطرف الآخر. لا ترسل الأطفال وحدهم للتسوق عندما يبلغون من العمر 5 سنوات، أو تتوقع منهم تناول العشاء عندما يبلغون من العمر 10 سنوات. فقط أعطهم تحديات تتناسب مع أعمارهم.

والهدف هو جعلهم فخورين بالوظيفة التي يقومون بها، وسوف يبنون مهارات من أجل الاستقلال ويتعلمون أيضاً المساعدة في جميع أنحاء المنزل.

ونصحت بضرورة تعليم طفلك كيفية إعداد وجبة الإفطار الخاصة به. ويمكنهم صب الحبوب والحليب. فيما يمكن للأطفال الأكبر سناً صنع بيضة مخفوقة. أو يمكنهم جميعاً تعلم كيفية صنع سلطة.

وإذا لم يقم طفلك بالطهي مطلقاً، فقد لا يشعر بالقدرة على طهي أي شيء دون أن يراقبهم أحد. فمعظم الأطفال اليوم لا يعرفون كيف يصنعون أي شيء لأنفسهم.

"الحيلة" البسيطة لتربية أطفال ناجحين

يمكن لكل من الآباء والمعلمين تمكين الأطفال ليكونوا مفكرين مستقلين، والعمل مع أقرانهم، وبناء ثقتهم بأنفسهم.

أوصي باتباع TRICK، وهو اختصار للثقة والاحترام والاستقلال والتعاون واللطف:

الثقة: يجب أن تبدأ من الآباء، "فعندما نكون واثقين من الخيارات التي نتخذها، يمكننا حينها الوثوق بأطفالنا لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو التمكين".

الاحترام: كل طفل لديه موهبة، ومن مسؤوليتنا رعاية هذه الهدية. هذا هو عكس إخبارهم من يكونون، وما هي المهنة التي يجب أن يمارسوها، وكيف يجب أن تبدو حياتهم.

الاستقلال: يعتمد ذلك على أساس قوي من الثقة والاحترام. فالأطفال المستقلون قادرون على التعامل مع النكسات والملل.

التعاون: يعني ذلك العمل معاً كعائلة أو في الفصل الدراسي أو في مكان العمل. بالنسبة للآباء، فهذا يعني تشجيع الأطفال على المساهمة في المناقشات والقرارات وحتى الانضباط.

اللطف: اللطف الحقيقي ينطوي على الامتنان والتسامح وخدمة الآخرين والوعي بالعالم خارجك.

امنح نفسك استراحة وتوقف عن المراقبة المفرطة لأطفالك. دعهم يساعدون ويقودون. سوف يقدرون ذلك، ويكبرون بشكل أكثر استقلالية، ويؤمنون بأنفسهم.

ابدأ بالسماح لأطفالك باتخاذ قرارات بشأن ما يريدون القيام به في نهاية هذا الأسبوع، وربما حتى التخطيط لشيء ما لجميع أفراد الأسرة. تخيل كيف سيشعرون بالقوة.