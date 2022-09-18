قد تعطل وظيفة رئيسية في الهاتف.. احذر هذه الترقية ضمن نظام iOS 16

أظهرت النسخة التجريبية من نظام تشغيل iOS 16.1، بعض الخلل في تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي GPS، على هواتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس للعديد من المستخدمين.

وأوصى خبراء ومحللو هواتف آيفون بتجنب تحديث نظام التشغيل إلى نسخة Beta الحالية، خاصةً الذين يعتمدون على تقنية تتبع المواقع في الوقت الحالي في عاداتهم اليومية.

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وتعد الأخطاء شائعة في البرامج التجريبية، ولكن هذه المشكلة تؤثر على الوظيفة الأساسية لجهاز آيفون، مما دفع بالمحللين للتحذير من الإقدام على هذه الخطوة، وفقاً لما نقله موقع "Mac Rumors"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وسيضطر مستخدمو آيفون 14 برو الذين قاموا بالفعل بتثبيت الإصدار التجريبي من iOS 16.1 إلى الرجوع إلى إصدار iOS 16.0.1 أو الانتظار حتى يعمل إصدار iOS 16.1 beta الأحدث على إصلاح المشكلة لاستعادة وظائف GPS، فيما لا يزال سبب الخلل غير واضح.

ومثل Apple Watch Ultra، تتميز طرازات آيفون 14 برو بدعم GPS مزدوج التردد. هذا يعني أن أجهزة آيفون يمكنها استقبال إشارات من الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التي تعمل على كل من تردد L1 القديم وتردد L5 عالي الطاقة، والذي يمكن أن ينتقل بشكل أفضل عبر العوائق مثل المباني والأشجار. ويجب أن يؤدي الجمع بين الإشارتين إلى تحسين دقة الموقع في تطبيقات الخرائط والمزيد.

لا يحتوي آيفون 14 وآيفون 14 بلس القياسيان على دعم GPS مزدوج التردد.