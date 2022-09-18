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إيليت للاستشارات: لا مفر أمام المركزي المصري من رفع سعر الفائدة

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خاص

إيليت للاستشارات: لا مفر أمام المركزي المصري من رفع سعر الفائدة

التحريك الجزئي للجنيه أمام الدولار السيناريو الأقرب

دبي - العربية.نت

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توقع عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، محمد كمال، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري زيادة أسعار الفائدة بنحو 50 إلى 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل 22 سبتمبر الجاري.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أنه لا مفر أمام المركزي المصري من زيادة الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل بعد قرار الفيدرالي الأميركي المرتقب والمتوقع خلاله رفع الفائدة بواقع 75 نقطة وفقا للتقديرات.

وقال عضو مجلس إدارة شركة ايليت للاستشارات المالية، محمد كمال، إننا نسير في تنفيذ سيناريو التحريك الجزئي للجنيه أمام الدولار على مدار الأسابيع الماضية.

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وأشار إلى أن زيادة أسعار الفائدة سلبي على سوق الأسهم المصرية حيث يؤدي إلى زيادة الأعباء، مضيفاً أن تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار إيجابي للبورصة المصرية، وهو ما حدث في تعويم 2016.

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