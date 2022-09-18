وزير البترول للعربية: مصر تستهدف تصدير غاز بـ8.5-10 مليار دولار

قال وزير البترول المصري طارق الملا في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الأحد، إن مصر تستهدف تصدير ما قيمته 8.5-10 مليارات دولار من الغاز في السنة المالية الحالية 2022-2023.

وأضاف أن بلاده صدرت ما قيمته 6.5 مليار دولار من الغاز في السنة المالية الماضية.

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وأوضح الملا "نعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء لزيادة كميات الغاز الموجه للتصدير"، مشيراً إلى أنه تم تصدير غاز بقيمة جاوزت 6.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وتابع:"بدء انخفاض درجات الحرارة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر سيدعم من قدرتنا على توفير المزيد من الغاز الموجه لمحطات الكهرباء وبالتالي توجيه كميات الغاز إلى محطات الإسالة للتصدير".

وفي يونيو الماضي، قال وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، إن كميات الغاز المستوردة حالياً من إسرائيل تتراوح بين 600 - 700 مليون قدم مكعبة يوميا.

وأضاف الوزير، أن تلك الكميات المستوردة تنخفض في فصل الصيف نتيجة ارتفاع الحرارة وزيادة الاستهلاك في إسرائيل، وبالتالي تنخفض الكميات إلى النصف.

وأوضح أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ عام 2018، وتلك الكميات المستوردة من إسرائيل يتم تصديرها بالكامل.