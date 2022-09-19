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عائد السندات الأميركية أجل 10 سنوات يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 2011

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انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة
ارتفاع سندات الخزانة الأميركية
الفيدرالي الأميركي

عائد السندات الأميركية أجل 10 سنوات يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 2011

إجماع على زيادة 75 نقطة أساس للفائدة خلال اجتماع الفيدرالي الأربعاء المقبل

دبي - العربية.نت

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ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 3.50% للمرة الأولى منذ 2011 حيث عزز اتجاه التضخم في الولايات المتحدة من احتمالية تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية خلال اجتماعه المقبل يوم الأربعاء.

وقفزت عائدات السندات المعيارية في الولايات المتحدة بنحو 5.7 نقطة أساس إلى 3.506% حيث راهن المتداولون على أن زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس قد تأتي في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، والذي بات إلى حد كبير أمر محسوم، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

فيما أشارت بعض التوقعات إلى تحرك بمقدار 100 نقطة أساس لكبح ضغوط الأسعار التي أظهرت إشارات قليلة للتراجع حتى بعد الجولة الأخيرة من زيادات أسعار الفائدة.

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ويعمل المستثمرون أيضاً على رفع التوقعات بشأن مدى تشدد البنك المركزي الأميركي الذي قد يدفع أسعار الفائدة لأعلى في نهاية المطاف في وقت مبكر من عام 2023.

لكن المخاوف تتزايد من أن الاقتصاد قد ينزلق إلى الركود ويدفع صانعي السياسة إلى خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

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