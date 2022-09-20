دبي للاستثمار للعربية: مشروع DANA BAY في رأس الخيمة سيضيف 1.5 مليار درهم للإيرادات

قال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار خالد بن كلبان، إن مشروع DANA BAY في إمارة رأس الخيمة، مميز في قطاع الضيافة الذي ينمو بشدة في الإمارات سواء في أبوظبي أو دبي أو رأس الخيمة.

وأضاف خالد بن كلبان، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن إمارة رأس الخيمة بها زيادة مضطردة في أعداد السياح، وتسعى دبي للاستثمار للاستفادة من هذه الزيادة وأيضاً من المشاريع المعلنة في رأس الخيمة لا سيما في جزيرة المرجان، وهناك رغبة من المستثمرين للدخول في السوق العقاري ومشاريع الضيافة بها.

مادة اعلانية

وأوضح أن المشروع بقيمة مليار درهم، وستستفيد الشركة من مبيعات الفلل والشقق والاستثمارات طويلة المدى في الفندق والمركز التجاري، متوقعاً أن يضيف المشروع خلال فترة تتراوح من 3 إلى 4 سنوات قادمة نحو 1.5 مليار درهم إلى إيرادات دبي للاستثمار.

وأكد كبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، على استمرار التوزيعات النقدية على المساهمين، لا سيما أنها توزع عوائد مجزية منذ 20 سنة، وترفع عمليات التخارج قيمة التوزيعات التي تبلغ نحو 10% سنوياً، مشيراً إلى أنها قد تزيد خلال العام الحالي.

وتوقع خالد كلبان، استمرار زخم نمو الإيرادات والأرباح في النصف الثاني من العام الجاري، لا سيما أن دبي للاستثمار لديها مستويات سيولة وإيرادات وتدفقات جيدة وتحاول الموازنة بين الاحتياجات المالية والتدفقات النقدية.

وعن الوضع عالمياً، قال نائب رئيس مجلس إدارة دبي للاستثمار، إن الاقتصاد العالمي يواجه أوضاعا جيوسياسية ومخاوف الركود وأزمة الطاقة وانخفاض نسب النمو عالميا مقارنة بالسنوات السابقة قبل جائحة كورونا، لكن بعض المناطق مثل منطقة الخليج فيها إيجابيات كبيرة تتمثل في ارتفاع أسعار النفط وتوفر السيولة ونسب الفائدة المعقولة والشهية المفتوحة من المستثمرين إلى اللجوء إلى الإمارات للاستثمار في ظل مبادرات حكومية قدمت صورة إيجابية عن اقتصاد الإمارات.

وأضاف خالد بن كلبان، أن السعودية فيها نشاط مستمر وتطرح مشاريع عملاقة، وبالمثل مصر، وتلك مؤشرات إيجابية تقود إلى استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة.

أطلقت شركة دبي للاستثمار مشروعها العقاري والسياحي DANA BAY في إمارة رأس الخيمة.

ويقع المشروع في جزيرة المرجان، سيضم منتجعا شاطئيا وشققا وفللا شاطئية، إلى جانب الأبنية السكنية والمتاجر والمطاعم والمقاهي.

وتبلغ قيمة المشروع نحو مليار درهم وهو يتوافق مع توجه دبي للاستثمار لتعزيز محفظتها العقارية عبر إضافة المزيد من مشاريع الضيافة.