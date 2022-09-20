مسؤول للعربية: الإفراج عن البضائع في الموانئ المصرية سيتغرق شهر ونصف

قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصري، كمال الدسوقي، إن إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المكدسة بالموانئ المصرية سيستغرق فترة ما بين شهر إلى شهر ونصف للانتهاء من الإفراج الكامل عن تلك البضائع.

وأشار الدسوقي في مقابلة مع "العربية"، إلى أن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعد خلال اجتماعه مع مسؤولي اتحاد الصناعات بحدوث انفراجه لأزمة البضائع المكدسة بالموانئ، وقد تم تعرض بعض الآليات والطرق للإسهام في إنهاء تلك الأزمة.

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وتابع :"هناك اتجاه قوي لدى الحكومة المصرية والبنك المركزي للإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ المصرية خلال فترة قصيرة جدا".

وفيما يتعلق باستخدام أرصدة الشركات الأم الدولارية في العمليات الاستيرادية، قال الدسوقي، إن القرار يتيح للشركات استخدام الأرصدة الدولارية في تمويل العمليات الاستيرادية، وهو أمر ليس له علاقة بالسوق السوداء حيث إن تلك المبالغ معلومة المصدر سواء كانت تعاملات مالية أو تحويلات بنكية للشركات.

وتابع الدسوقي: "هناك عدد من البنوك في القطاع المصرفي المصري بدأت في الإفراج عن نموذج 4 للشركات".