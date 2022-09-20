.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مسؤول للعربية: الإفراج عن البضائع في الموانئ المصرية سيتغرق شهر ونصف

  • الخط
خاص

مسؤول للعربية: الإفراج عن البضائع في الموانئ المصرية سيتغرق شهر ونصف

هناك اتجاه قوي لدى الحكومة المصرية والبنك المركزي للإفراج عن البضائع المكدسة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصري، كمال الدسوقي، إن إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المكدسة بالموانئ المصرية سيستغرق فترة ما بين شهر إلى شهر ونصف للانتهاء من الإفراج الكامل عن تلك البضائع.

وأشار الدسوقي في مقابلة مع "العربية"، إلى أن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعد خلال اجتماعه مع مسؤولي اتحاد الصناعات بحدوث انفراجه لأزمة البضائع المكدسة بالموانئ، وقد تم تعرض بعض الآليات والطرق للإسهام في إنهاء تلك الأزمة.

وتابع :"هناك اتجاه قوي لدى الحكومة المصرية والبنك المركزي للإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ المصرية خلال فترة قصيرة جدا".

رئيس أرامكو: أزمة الطاقة لن تنتهي بتوقف الصراع في أوكرانيا أسواق العربية 1230 أزمة الطاقة رئيس أرامكو: أزمة الطاقة لن تنتهي بتوقف الصراع في أوكرانيا

وفيما يتعلق باستخدام أرصدة الشركات الأم الدولارية في العمليات الاستيرادية، قال الدسوقي، إن القرار يتيح للشركات استخدام الأرصدة الدولارية في تمويل العمليات الاستيرادية، وهو أمر ليس له علاقة بالسوق السوداء حيث إن تلك المبالغ معلومة المصدر سواء كانت تعاملات مالية أو تحويلات بنكية للشركات.

وتابع الدسوقي: "هناك عدد من البنوك في القطاع المصرفي المصري بدأت في الإفراج عن نموذج 4 للشركات".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا على أعتاب معركة جديدة بسبب قبور إيزيوم روسيا على أعتاب معركة جديدة بسبب قبور إيزيوم
اكتشف المزيد