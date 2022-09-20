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محافظ المركزي التونسي للعربية: خطة لإطلاق عملات رقمية عربية

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خاص

محافظ المركزي التونسي للعربية: خطة لإطلاق عملات رقمية عربية

على غرار مشروع عملة "عابر" الرقمية بين السعودية والإمارات

دبي - العربية.نت

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قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إن العمل يجري بين البنوك المركزية العربية لاعتماد عملات رقمية لاستخدامها في التجارة البينية على غرار مشروع عملة "عابر" الرقمية بين السعودية والإمارات.

وأضاف مروان العباسي، في مقابلة مع "العربية"، على هامش انعقاد اجتماعات محافظي المصارف المركزية العربية في مدينة جدة، أن ذلك سيستغرق وقتا وذلك لضمان سلامة وحماية نظام العملة قبل الإصدار.

وفي سياق آخر، توقع محافظ البنك المركزي التونسي أن يتوصل صندوق النقد الدولي لاتفاق قرض مع تونس خلال الأسابيع المقبلة مؤكدا أن التضخم في الأسعار في تونس راجع بالأساس إلى التضخم العالمي.

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