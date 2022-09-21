سعر الدولار في مصر يواصل الصعود ويسجل هذه المستويات مقابل الجنيه

تشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار، في تداولات الأربعاء، ولكن الدولار الأميركي واصل تسجيل المكاسب مقابل الجنيه المصري.

وتراوح متوسط سعر شراء الدولار بين 19.49 جنيهاً كأعلى سعر، و 19.35 جنيهاً كأقل سعر، بينما تراوح سعر البيع بين 19.54 جنيهاً كأعلى سعر و19.52 جنيهاً كأقل سعر.

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فيما يتعلق بأعلى سعر لصرف الدولار، فقد جاء في بنوك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 19.49 جنيهاً للشراء، و 19.52 جنيهاً للبيع.

وفي 4 بنوك بقيادة البنك التجاري الدولي - مصر، والمصرف المتحد، سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.46 جنيهاً للشراء، و 19.52 جنيهاً للبيع.

وفي 5 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، بلغ سعر صرف الورقة الأميركية، مستوى 19.44 جنيهاً للشراء، و19.50 جنيهاً للبيع.

فيما بلغ سعر صرف الدولار الأميركي في 5 بنوك بقيادة بنك أبوظبي التجاري، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، مستوى 19.42 جنيهاً للشراء، و 19.52 جنيهاً للبيع.

وسجلت الورقة الأميركية الخضراء مستوى 19.36 جنيهاً للشراء، و 19.49 جنيهاً للبيع، لدى البنك المركزي المصري.

وكان أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه المصري لدى بنك البركة - مصر، عند مستوى 19.35 جنيهاً للشراء، و19.45 جنيهاً للبيع.

على صعيد العملات الرئيسية، فقد تراجعت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ما بين 15 إلى 13 قرشا للشراء والبيع.

وفي بنوك البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر صرف اليورو مستوى 19.16 جنيهاً للشراء و19.40 جنيهاً للبيع.

فيما بلغ سعر صرف العملة الأوروبية لدى البنك المركزي المصري مستوى 19.31 جنيهاً للشراء و19.40 جنيهاً للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 20 إلى 14 قرشا للشراء والبيع، حيث سجل في البنك الأهلي وبنك مصر مستوى 21.92 جنيهاً للشراء و22.14 جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر صرف الإسترليني لدى البنك المركزي المصري مستوى 22.13 جنيهاً للشراء و22.22 جنيهاً للبيع.

عربياً، سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي المصري مستوى 5.15 جنيهاً للشراء و5.17 جنيهاً للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مستوى 5.27 جنيهاً للشراء و5.29 جنيهاً للبيع. فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 60.55 جنيهاً للشراء و62.97 جنيهاً للبيع.