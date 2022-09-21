خاص
رئيس "سوديك" للعربية: "الدار" لديها استراتيجية للتوسع في مصر تشمل استحواذات جديدة
بعد فشل الاستحواذ على مدينة نصر
قال الرئيس التنفيذي لشركة سوديك، ماجد شريف في تصريحات للعربية إن شركة الدار العقارية لديها استراتيجية للتوسع تتضمن استحواذات جديدة بعد فشل الاستحواذ على مدينة نصر.
وكانت الجمعية العمومية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير قد رفضت السماح لشركة سوديك التابعة للدار الإماراتية بإجراء الفحص النافي للجهالة على الشركة نظرًا لانخفاض سعر العرض.
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وقرر مجلس إدارة شركة مدينة نصر في وقت سابق رفض العرض المقدم من شركة الدار العقارية الإماراتية عبر شركتها التابعة "سوديك"، للاستحواذ على حتى 100% من مدينة نصر للإسكان بسعر يبلغ حده الأقصى 3.4 جنيه للسهم.
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