شركة "أدنوك" الإماراتية تدرس تقديم عرض لشراء "غانفور" لتجارة النفط

تدرس شركة أدنوك الإماراتية صفقة لشراء كل أو جزء من مجموعة Gunvor Group لتجارة السلع الأساسية، وفقًا لأشخاص على دراية بالموضوع، في ما سيكون ذلك أحد أكبر الصفقات في الصناعة منذ سنوات.

وأجرى أكبر منتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة محادثات في مرحلة مبكرة حول صفقة من شأنها أن تجمع بين "غانفور" والذراع التجاري للشركة الشرق أوسطية، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، وقالوا إن أي صفقة قد تستغرق شهورًا وقد تقرر الشركتان في النهاية عدم المضي قدما في أي صفقة.

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ورفض المتحدثان باسم أدنوك و"غانفور" التعليق، وفقا لتقرير نشرته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية نت".

شركة "غانفور"، التي يسيطر عليها الرئيس التنفيذي تورجورن تورنكفيست، هي واحدة من عدد قليل من الشركات الخاصة في الغالب التي تهيمن على تجارة السلع، مما يجعلها لاعبًا مهمًا في عالم يكافح التضخم الجامح.

وتعد "غانفور" واحدة من أكبر تجار النفط الخام ومنتجات النفط، فضلاً عن كونها لاعبًا رئيسيًا في سوق الغاز الطبيعي المسال، الذي ازدهر مع سعي أوروبا إلى الابتعاد عن إمدادات الغاز الروسي. في حين أن شركة Gunvor حققت أرباحًا قياسية هذا العام، فإن التقلبات في أسواق الغاز كانت سلاحًا ذا حدين، مما أجبرها على استدعاء هامش ضخم وعلى تقليص نشاطها أيضاً.

ليس من الواضح كم سيتم تقييم Gunvor، إذا تم المضي قدمًا في الصفقة. وقدرت حسابات الشركة قيمة أسهمها بما يزيد قليلاً عن 4 مليارات دولار في نهاية يونيو، بينما سجلت أرباحًا قياسية بلغت 841 مليون دولار لنصف العام.