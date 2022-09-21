فرنسا تقترب من تأميم أكبر شركة كهرباء في العالم خلال أيام

بعد خطوات ألمانيا لتأميم قطاع الطاقة ومصادرة أصول الوحدة التابعة لشركة روسنفت الروسية في ألمانيا، وصل هذا التوجه إلى فرنسا، إذ تخطط الحكومة الفرنسية لإطلاق عرضها النهائي للاستحواذ على شركة EDF – أكبر شركة لإنتاج وتوريد الكهرباء في العالم - بحلول نهاية هذا الشهر.

وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر، فإن صناع السياسة الفرنسيين أوضحوا نواياهم لشراء الحصة المتبقية في عملاق الطاقة، إلا أنها تأجلت بسبب تعقيد التفاصيل المالية للصفقة.

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وحالياً، تمتلك الحكومة الفرنسية 83.9% من رأس مال الشركة.

وفي يوليو، خلال خطاب ألقته أمام البرلمان الفرنسي، قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن: "يجب أن نمتلك السيطرة الكاملة على إنتاج الكهرباء وأدائها".

وبعد إعلان بورن عن نية شراء الشركة، هددت جمعية من المساهمين في EDF بإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة، حيث زعموا أن القرار يتحدى مصالح مساهمي الشركة الأقلية.

وتبحث الحكومة عن محاولة استحواذ لإعادة تأميم الشركة بسعر 12 يورو للسهم، وبتكلفة 9.7 مليار يورو.

فيما يطالب عدد من مساهمي EDF بسعر عرض أعلى، بحجة أنه من غير العدل مطالبتهم بدفع فاتورة قرار حكومي لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة، وهي السياسة التي تقدمت على أساسها EDF بمطالبة قانونية بـ 8.3 مليار يورو كتعويض من الدولة.