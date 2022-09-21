ما مقدار "الألم" الذي قد يتسبب به الفيدرالي؟.. الأسواق بانتظار صدمة جديدة

من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة اليوم الأربعاء بمقدار ثلاثة أرباع النقطة المئوية للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة قوية لمكافحة التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد، والذي أحبط المستهلكين وخنق إدارة بايدن.

من شأن فرض زيادة كبيرة أخرى في الفائدة، أن يمثل الخطوة الأكثر صرامة في سياسة البنك المركزي ضمن حربه ضد التضخم منذ الثمانينيات التي شهدت فترة أخرى من ارتفاع الأسعار إلى عنان السماء. ومن المحتمل أيضًا أن يتسبب في ألم اقتصادي لملايين الشركات والأسر الأميركية من خلال زيادة تكلفة قروض الإسكان والسيارات وغيرها.

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وستؤدي الإجراءات المتوقعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة سعر الفائدة بين البنوك إلى ما بين 3% و3.25٪، وهي أعلى نسبة منذ الأزمة المالية العالمية للعام 2008.

أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالألم الاقتصادي الذي قد يسببه نهج التضييق السريع هذا. وقال في منتدى محافظي البنوك المركزية في أغسطس في جاكسون هول بولاية وايومنغ: "يجب أن نستمر في ذلك حتى يتم إنجاز المهمة".

وأضاف: "في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة، والنمو البطيء، وظروف سوق العمل اللينة ستؤدي إلى انخفاض التضخم، فإنها ستجلب أيضًا بعض الألم للأسر والشركات. هذه هي التكاليف المؤسفة لخفض التضخم".

وحذر من أن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألمًا أكبر بكثير.

الجميع تحت الضغط

سوف ينتظر المستثمرون والاقتصاديون بفارغ الصبر الحصول على توضيح بشأن ما سينطوي عليه هذا "الألم". وأشار جريج ماكبرايد، كبير المحللين في Bankrate، إلى أن سلسلة الارتفاعات الشديدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن، تعني أن المستهلكين يتكبدون حاليًا أعلى معدلات لبطاقات الائتمان منذ العام 1996، كما تجاوزت معدلات الرهن العقاري 6٪، وقروض السيارات هي الأعلى منذ العام 2012، بحسب ما نقلته CNN.

جاءت تعليقات باول في جاكسون هول أيضًا قبل البيانات الاقتصادية الجديدة التي أظهرت أن التضخم لا يزال مرتفعًا عند 8.3٪ للسنة المنتهية في أغسطس. علاوة على ذلك، أظهرت القراءة الشهرية من يوليو إلى أغسطس أن التضخم الرئيسي ارتفع بنسبة 0.1٪، عندما توقع معظم الاقتصاديين تباطؤه.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (الذي يستبعد المكونات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة) ضعف ما كان يتوقعه الاقتصاديون. وأدى ذلك إلى انهيار في "وول ستريت".

تعني الأسعار المرتفعة أن المستهلكين ينفقون حوالي 460 دولارًا شهريًا على محلات البقالة، أكثر مما كانوا عليه في العام الماضي، وفقًا لـ Moody’s Analytics. مع ذلك، لا تزال سوق العمل قوية، وكذلك الإنفاق الاستهلاكي. ولا تزال أسعار المساكن مرتفعة على الرغم من حدوث ارتفاع كبير في معدلات الرهن العقاري. وهذا يعني أن الفيدرالي قد يشعر أن الاقتصاد يمكن أن "يبتلع" المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة.

حتى أن بعض الاقتصاديين يتوقعون أن ينفذ الفيدرالي زيادة هائلة - وتاريخية - في سعر الفائدة اليوم الأربعاء. وفي حين أن هذا سيكون مفاجأة كبيرة في هذه المرحلة، فقد أدت بيانات التضخم لشهر أغسطس إلى دعوات لتحرك مماثل.

أمر سيئ للأسواق.. جيد للفيدرالي

أيًا كان المسار الذي سيختاره المركزي الأميركي، فالزيادات هائلة في الأسعار ولم يكن من الممكن تصورها قبل بضعة أشهر فقط، والأسواق لا تتعامل بلطف مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما قد يؤثر سلبًا على الأرباح وأسعار الأسهم.

قد يكون هذا ما يريده الاحتياطي الفيدرالي. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن صدمة الأسواق أمر جيد، ويوافق على ذلك مسؤول واحد على الأقل في الفيدرالي.

قال نيل كاشاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، الشهر الماضي، إنه "سعيد" بانهيار الأسواق بعد أن حذر باول من "ألم في المستقبل". وقال إن ذلك يعني أن الناس يتفهمون جدية التزام الفيدرالي بإعادة معدلات التضخم إلى 2٪.

يريد المركزي "سوق أسهم أضعف"، هذا ما قاله رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك بيل دادلي لشبكة CNN في مايو الماضي، وأضاف: "إنهم يريدون عوائد سندات أعلى".

من جهتها، قالت دانييل دي مارتينو بوث، الرئيسة التنفيذية وكبيرة المحللين الاستراتيجيين في شركة Quill Intelligence، إن المستثمرين ربما يأملون في موقف حذر، لكن باول يهدف إلى إنهاء "إدمان السوق على التيسير عندما تنخفض الأسهم"، وفق ما نقلته CNN.

ماذا يراقب المستثمرون أيضًا؟

سيصدر الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء أيضًا توقعاته ربع السنوية للتضخم والاقتصاد والمسار المستقبلي لأسعار الفائدة. وسيدرس المستثمرون توقعات البنك المركزي لمحاولة التنبؤ بوتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل، ولقياس كيف يتوقع مسؤولو السياسة أن تؤثر قراراتهم على الاقتصاد.

قال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في LPL Financial: "نتوقع ارتفاعًا واسع النطاق في توقعات البطالة للعام المقبل، حيث سيشرح الاحتياطي الفيدرالي ما يعنيه بـ 'الألم الضروري' للاقتصاد".

سيعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قرار رفع أسعار الفائدة اليوم في الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت الشرقي، في ختام اجتماعه الذي استمر يومين. وسيعقب ذلك مؤتمر صحافي لرئيس الفيدرالي.