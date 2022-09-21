"يوتيوب" يفجر قنبلة في وجه "تيك توك" لاقتناص صانعي المحتوى

لجأ موقع يوتيوب إلى إغراء صانعي المحتوى بالمال لمقاومة الزحف الكبير لموقع الفيديوهات القصيرة الصيني، "تيك توك".

وأعلن "يوتيوب"، الثلاثاء، عن خططه لمشاركة مبيعات الإعلانات مع صانعي مقاطع الفيديو القصيرة.

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وعلى عكس موقع يوتيوب الرئيسي، سيعوض البرنامج الجديد منشئي المحتوى باستخدام مجموعة من الإعلانات التي تُعرض في المقاطع القصيرة.

وهذا مشابه للطريقة التي يدفع بها "تيك توك" لنجومه المشهورين، على الرغم من أن "تيك توك" استخدم تمويلاً ثابتاً تم انتقاده بسبب مدفوعاته الضئيلة.

لكن "يوتيوب"، يرى أن جهوده أكثر طموحاً مما فعله "تيك توك".

ووصف كبير مسؤولي المنتجات في "يوتيوب"، نيل موهان، الخطة بأنها الأولى لتمويل فيديو قصير عبر الإنترنت على نطاق واسع.

وقال موهان في مساحة الإنتاج التابعة للشركة في لوس أنجلوس، إنه يمكن لمنشئي المحتوى الانضمام "سواء كانوا يريدون أن يصبحوا الشيء الكبير التالي أو يحتاجون فقط إلى المساعدة في سداد الفواتير.

وأضاف: "نريد أن يكون (يوتيوب) هو المكان الذي يمنحهم أكبر قدر من الدعم في المشهد الرقمي"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويواجه "يوتيوب"، وهو منصة تابعة لشركة غوغل، منافسة من "تيك توك" لكل من المشاهدين الشباب والنجوم عبر الإنترنت التي حولت المنصة الصينية للفيديو إلى عملاق تجاري ناجح.

ومثل إنستغرام، استجاب يوتيوب لـ"تيك توك" بالتقليد.

وفي عام 2020، قدمت المنصة التابعة لـ"غوغل"، ما يعرف بـ"يوتيوب شورتس"، وهو مقاطع فيديو قصيرة يروج له بشكل متزايد في تطبيق الشركة.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشف موقع يوتيوب أن الفيديوهات القصيرة لديها أكثر من 1.5 مليار مشاهد شهرياً.

وبدأ "يوتيوب" في مشاركة مبيعات الإعلانات مع المنتجين في عام 2007 ولديه الآن أكثر من 2 مليون منشئ محتوى في برنامجه.

وفي العام الماضي، أعلن "يوتيوب" عن مبيعات إعلانات تزيد على 28 مليار دولار، قبل مدفوعات منشئ المحتوى.

ومع ذلك، فقد تباطأ النمو هذا العام، وهو ما يعزوه المحللون إلى قيود شركة أبل على استهداف الإعلانات وصعود "تيك توك".

وقال موهان إنه يمكن لمنشئي المحتوى الانضمام إلى برنامج شركاء "يوتيوب" إذا كان لديهم أكثر من 10 ملايين مشاهدة على مقاطعهم القصيرة للفيديو، وأكثر من 1000 مشترك.

وتاريخياً، قدم "يوتيوب"، 55% من حصيلة مبيعاته الإعلانية للمبدعين واحتفظ بالباقي.

لكن مع خدمة الفيديوهات القصيرة، فإن المنصة ستشارك 45% من الإيرادات الإعلانية مع صانعي المحتوي.

وقدم "يوتيوب" أيضاً ميزة جديدة تسمى Creator Music تتيح للمبدعين ترخيص الأغاني الشعبية في مقاطع الفيديو بسهولة مع الاستمرار في جني الأموال.

وفي السابق، كان مالكو حقوق الموسيقى يأخذون الحصة الكاملة من الإيرادات من الأغاني التي يتم تشغيلها في مقاطع الفيديو.

وعلى النقيض كانت الموسيقى الشعبية في المقاطع محركاً كبيراً لشعبية "تيك توك".