أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع رغم تراجع المعدن الأصفر عالمياً

على الرغم من تراجع المعدن الأصفر عالمياً، سجلت أسعار الذهب ارتفاعات جديدة في السوق المصرية، متأثرة بالصعود المستمر للدولار مقابل الجنيه، في إطار التعويم المرن أو المدار للعملة المصرية مقابل نظيرتها الأميركية.

في الوقت نفسه، يترقب المصريون إعلان قرار البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة، والذي من المرجح أن يوافق توقعات المحللين بصدور قرار بزيادة جديدة في أسعار الفائدة في إطار مواجهة التضخم المرتفع.

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لكن سوق الذهب تعاني من استمرار صعود الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث تراوح سعره بين 19.49 جنيه كأعلى سعر، و19.42 جنيه كأقل سعر للبيع. فيما استقر سعر الشراء عند مستوى 19.52 جنيه.

وخلال التعاملات الصباحية، فقد زاد سعر غرام الذهب عيار 24 في السوق المصرية إلى نحو 1308.5 جنيه، مقابل 1287 جنيهًا، وفقا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات في مصر.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصري، إلى مستوى 1145 جنيها، مقابل 1126 جنيهًا في تعاملات أمس. كما زاد سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 981.4 جنيه مقابل 965 جنيهًا.

وشهدت أسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع بعد بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تجاوز سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 1200 جنيه في تعاملات الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي، فقد سجل سعر غرام الذهب عيار 14 نحو 765.5 جنيه مقابل 751 جنيهًا. وسجلت أوقية الذهب في مستوى 40697 جنيها مقابل 40021 جنيها في تعاملات أمس. فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 9160 جنيها مقابل 9008 جنيهات، في تعاملات أمس.

عالميا، تباينت أسعار الذهب بعد ساعات من قرار البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75% لكبح التضخم المرتفع. وهذه هي الزيادة الثالثة التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال العام الحالي.

ونزلت الأسعار الفورية لأوقية الذهب في صباح تعاملات الخميس، بنسبة 0.38% إلى نحو 1667.48 دولار. في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 2022 بنسبة 0.14% إلى مستوى 1678.1 دولار.