رئيس cred: سوق العقارات في مصر بحاجة لـ 4 ملايين وحدة

أكد أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة cred في لقاء مع العربية أن المطورين العقاريين في السوق المصرية تعرضوا لضغوط قوية نتيجة للتضخم وخفض الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة.

وقال إن ارتفاع الدولار أثر بشكل كبير على أسعار الخامات، فيما يحاولون دراسة الأسعار والتأني في البيع خلال الفترة الحالية.

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وتابع: "لأول مرة لا نتخطى الهدف المحدد.. حتى يكون بمقدورنا التعويض في حال حدثت اختلافات كبيرة".

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة cred، أن لا تكون الاختلافات في الأسعار خلال الفترة القادمة كسابقتها، معتبراً أن الجزء الأكبر من الزيادات قد مر، لكن كل شيء مرتبط بالتطورات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، وفق تعبيره.

من ناحية أخرى، لفت إلى تأثير رفع أسعار الفائدة على أعمال المطورين، قائلاً إنه يحملهم أعباء مالية إضافية، نظراً لقيامهم بتمويل العملاء من خلال الاقتراض من البنوك.

لكنه أكد أن حركة البيع لا تزال نشطة في السوق العقارية المصرية، قائلاً: "هذا ما يساعدنا في ظل الظروف الحالية".

وأضاف: "الطلب المحلي كبير ولدينا في مصر عجز بما يزيد عن 4 ملايين وحدة عقارية ما يجعل الطلب مستمراً".