سعر الدولار في مصر بعد قرار رفع الفائدة الأميركية.. هذه تحركاته مقابل الجنيه

فيما تترقب السوق المصرية، قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ولكن بنسب طفيفة في صباح تعاملات اليوم الخميس.

وأمس، قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لتصل إلى ما بين 3% و3.25%. يأتي ذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي لم تكبحها معدلات الفائدة المرتفعة التي أقرها الفيدرالي في اجتماعاته الأخيرة.

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ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نهاية اليوم، لتحديد مصير الفائدة. لكن التوقعات تشير إلى اتجاه قوي بزيادة جديدة في أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في 18 أغسطس الماضي للمرة الثانية على التوالي بعد قراره بتثبيت سعر الفائدة خلال يونيو عند مستويات 11.25% و12.25%.

في سوق الصرف، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى مستوى 19.44 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع.

وفي بنكي الأهلي ومصر، سجلت الورقة الأميركية مستوى 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار الأميركي مستوى 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، لدى البنك التجاري الدولي – مصر.

فيما تراجع سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري لدى البنك المركزي إلى مستوى 19.25 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع. وسجلت العملة الأوروبية مستوى 19.24 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع، لدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر.

كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري لدى البنك المركزي إلى مستوى 22.04 جنيه للشراء، و22.13 جنيه للبيع. فيما سجل لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 22 جنيهاً للشراء، و22.14 جنيه للبيع.

عربياً، ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ليسجل مستوى 5.16 جنيه للبيع، و5.15 جنيه للشراء لدى البنك المركزي. فيما سجل لدى البنك الأهلي وبنك مصر مستوى 5.15 جنيه للشراء، و5.17 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى 5.29 جنيه للشراء، و5.31 جنيه للبيع، لدى البنك المركزي المصري. فيما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 62.85 جنيه للشراء، و63.12 جنيه للبيع.