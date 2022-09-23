وزير الاستثمار السعودي: انخفاض تكاليف الاستثمار الأجنبي إحدى ميزات المملكة

شدد خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، على أهمية تمكين المستثمر ليحقق العوائد الأعلى بأقل مخاطر ممكنة، مشيراً إلى انخفاض التكاليف في المملكة كإحدى ميزات الاستثمار الأجنبي، وذلك رغم ارتفاع التضخم عالمياً.

وقال على هامش قمة priority التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في نيويورك: "أريد أن أقول لك إن أولويتنا كوزارة الاستثمار، أولويتي أنا على صعيد شخصي، هو المستثمر".

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وتابع الفالح قائلاً: "تتمركز جهودنا حول كيفية تمكين المستثمر ليحقق العوائد الأعلى بأقل مخاطر ممكنة، وبأسهل طريقة، في السعودية. نأخذ بعين الاعتبار الأولويات لدى هؤلاء المستثمرين سواء كانوا شركات أو رواد أعمال أو أشخاصا. وفي الوقت نفسه نأخذ بعين الاعتبار أولويات المجتمع الدولي في وقت نراعي بالطبع أولوياتنا الوطنية. لذلك، نقوم بالتوفيق بين كل هذه الأولويات".

وأضاف: "كما شرحت سابقاً، لدى المملكة كل الممكنات مجتمعة، ضمن استراتيجية متكاملة، تتضمن الموقع ورؤوس الأموال والطاقة والاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. لدى المملكة بعض أفضل مؤشرات الاقتصاد الكلي: اقتصاد ومركز مالي ونقدي مستقرين للغاية، هناك أيضاً انخفاض في التكاليف في وقت نشهد ارتفاع التضخم عالمياً، هناك أيضاً توفر الطاقة، وغيره الكثير".

كما لفت وزير الاستثمار السعودي إلى تمتع المملكة أيضاً بمواهب عظيمة، وقال: "لدينا بعض من أفضل المواهب الفتية من الرجال والنساء، الذين ينضمون لقوانا العاملة ورواد أعمالنا، وهذا بالتأكيد أحد أهم أسلحتنا ونقاط القوة لدينا لجذب المستثمرين إلى المملكة".

وأردف قائلاً: "لذلك نصيحتي للمستثمرين هنا وفي كل مكان هي: لا تعرفون ماذا يفوتكم حتى تأتوا لرؤية السعودية، تعالوا إلى السعودية، اكتشفوا ذلك بأنفسكم، وسترون أن المملكة هي الموقع الأفضل، للجودة ومعدلات النمو المرتفعة، والاستثمار في سوق قوية في الشرق الأوسط".