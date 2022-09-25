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مع تدهور أسعار النفط.. هل تتدخل أوبك بلس لتعديل المسار؟

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نفط وغاز

مع تدهور أسعار النفط.. هل تتدخل أوبك بلس لتعديل المسار؟

خبير: حركة أسعار النفط منفصلة تماما عن أساسيات السوق

دبي - العربية.نت

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قال خبير في استراتيجيات الطاقة، نايف الدندني، إن انخفاض أسواق الأسهم العالمية سبب مباشر ورئيسي يدفع بأسعار النفط إلى الهبوط.

وذكر الدندني، في مقابلة مع "العربية"، أن المخاوف والتهديدات التي يفرضها واقع الأسواق بسبب الدخول في ركود اقتصادي تنعكس سلبا على أسعار النفط.

ولفت إلى أن قوة الدولار تؤثر على أسعار النفط وتتسبب في هبوطها، كاشفا أن التوقعات تصب في صالح استمرار صعود العملة الخضراء.

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وأشار الدندني إلى أن الأسواق ستستعيد عافيتها، مرجحا أن تعلن مجموعة أوبك بلس بنودا أكثر فاعلية خلال الاجتماع المقبل في أكتوبر.

وقال "قد يكون هناك إجراءات من "أوبك+" إذ استمر تدهور الأسعار بهذا الشكل، والذي يعكس انفصالا حقيقيا عن أساسيات السوق".

وبين الدندني أن الاجتماع سيشهد تمديد الاتفاق لما بعد عام 2022، مع إقرار بنود أكثر فاعلية من ناحية الالتزام بحصص الإنتاج.

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